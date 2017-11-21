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Новости Сирии
Сирия: боевики нарушили перемирие в Восточной Гуте
Новости Сирии
Сирия сегодня: посол РФ прокомментировал реакцию Израиля на сирийский меморандум
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    Сирия сегодня: посол РФ прокомментировал реакцию Израиля на сирийский меморандум

    20:03  21 Ноября 2017
    349

    Сирия сегодня: посол РФ прокомментировал реакцию Израиля на сирийский меморандум

    Сирия, 20 октября. Посол России Александр Шеин прокомментировал реакцию Израиля на меморандум по Сирии; террористы вновь атаковали Дамаск из Восточной Гуты; курды обвинили Турцию в агрессии после обстрелов территорий Африна. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Посол России прокомментировал реакцию Израиля на меморандум по Сирии

    Посол РФ Александр Шеин призвал Израиль не переоценивать значимость российско-американо-иорданского меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии для интересов национальной безопасности еврейского государства и отметил, что удивлен негативной реакцией израильской стороны.

    По словам Шеина, подписанный в Аммане 8 ноября 2017 года меморандум «носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации».

    «Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля», — сказано в сообщении посла РФ, опубликованном на странице в Facebook.

    Александр Шеин призвал Израиль не переоценивать значимость российско-американо-иорданский меморандум

    При этом дипломат заверил, что Россия с уважением относится к обеспокоенности израильских коллег.

    Ранее в израильских СМИ появились сообщения, в которых меморандум (в документе говорится о необходимости «сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков» с юго-запада Сирии) назвали декларативным, недостаточно конкретным и жестком. По мнению критиков документа, бумага в таком виде позволит иранским военным и сателлитам оставаться вблизи от границы с Израилем.

    Боевики из Восточной Гуты вновь атаковали Дамаск

    Вооруженные группы, базирующиеся в Восточной Гуте Дамаска, вновь атаковали столицу и ее окрестности, выпустив несколько ракетных снарядов и нарушив тем самым меморандум о зоне деэскалации в Сирии. Сообщает сирийское информагентство SANA.

    В результате атаки боевиков в населенном пункте Жарамана погиб мирный житель.

    По данным источника в местной полиции, еще один ракетный снаряд, выпущенный вооруженными группами из Восточной Гуты, нанес материальный ущерб школе Зайнаб Фаваз в районе Дуайлаа.

    Ранее в понедельник, 8 человек, включая ребенка и двух спортсменов дзюдо, были убиты,  десятки мирных жителей получили ранения в результате террористической атаки ракетными и минометными снарядами по ряду жилых кварталов в Дамаске и в городе Жарамана.

    Боевики вновь атаковали Дамаск

    Военная обстановка в Сирии

    Боевое крыло Курдского верховного комитета — Отряды народной самообороны (YPG) — обвинили Турцию в агрессии после ряда обстрелов и столкновений ВС Турции с курдами в кантоне Африн (провинция Алеппо), сообщает информагентство ANNA News. Ранее турецкая артиллерия в течение нескольких недель неоднократно открывала огонь по различным населенным пунктам в кантоне: Жандарис, Дикметаш, Басуфани, Иска и другие.

    В провинции Дейр-эз-Зор 160 бойцов сил народного ополчения NDF провинции Хасака вступили в корпус операций Сирийской арабской армии (САА). Сообщается, что регистрация новобранцев прошла в Эль-Камышлы.

    Медиа-крыло коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом ФР) опубликовали видео удара по правительственной бронетехнике на северо-востоке провинции Хама, близ Арфа. Как ранее сообщал ресурс ANNA News, террористам «Тахрир аш-Шам» удалось подбить танк армии Башара Асада при помощи ПТУР.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #хмеймим #вкс рф #асад #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #латакия #хасака #африн #шеин
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