Личная вендетта Порошенко: почему Украина так спешит выдворить корреспондента ФАН Петрашевича

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о принудительном выдворении с территории страны специального корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича. Похоже, украинские власти просто боятся правды, которую доносит до читателей корреспондент ФАН. А, возможно, это личная «вендетта» президента Украины Петра Порошенко, ведь наш корреспондент честно рассказывает читателям, как относятся украинские граждане к действующей киевской власти.

В одном из недавних репортажей Петрашевич, в частности, рассказал, что в палаточном городке у Верховной рады состоялось очередное народное вече, на котором выступил оппозиционный украинский политик Михаил Саакашвили, призвавший к «народному импичменту» Петра Порошенко и действующего украинского правительства. Импичмент намечен уже на 3 декабря, и, не исключено, что именно поэтому украинские власти так спешат с выдворением с украинской территории нашего корреспондента.

А, возможно, Игорю Петрашевичу не простили того, что он обнародовал услышанный у стен Рады диалог, в котором, в частности, из уст одного из протестующих прозвучали такие слова, обращенные к местному депутату:

«Почему вы обманываете? Везде написано, что россияне — оккупанты. Почему оккупанты, а не освободители? Заберите у Порошенко завод, и будут пенсии — все будет».

Именно Петрашевич сделал правдивый репортаж с круглого стола на тему: «Донбасс: угроза реванша сепаратистов», организатором которого выступило министерство информационной политики Украины. Участники этого санкционированного украинским министерством форума, в частности, недвусмысленно требовали карать русских за отказ от украинизации.

А в начале сентября к зданию Верховной рады Украины на улице Грушевского вышли переселенцы из восточных областей Украины, которые поверили посулам Киева и бросили свои дома в Донбассе. Увы, на новом месте переселенцев, поверивших обещаниям киевского правительства, ждало жестокое разочарование — ни работы, ни обещанных выплат, ни достойного жилья они так и не получили.

«Я переселенка из Луганска, доцент Луганского национального университета имени Шевченко, — рассказала нашему корреспонденту Наталья Прищепа, последние три года живущая в Киеве. — Я за мир, я за то, чтобы в Украине больше не лилась кровь».

При этом женщина показывает медальон на шее, сделанный из пули патрона крупнокалиберного пулемета. Эта пуля чудом не попала в Наталью, когда та находилась дома — в Донбассе. Огонь, по словам женщины, велся со стороны позиций ВСУ…

И так далее.

Правдивые репортажи нашего корреспондента пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала якобы «противоречащими интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя».

При этом редакция ФАН еще раз заявляет: Игорь Петрашевич находился на территории Украины абсолютно легально, он не нарушал никаких украинских законов, у него были все необходимые документы для работы в Киеве.

Действия СБУ еще раз подтверждают, что никакой свободы слова на Украине сегодня нет, подчеркивают в ФАН. Украинские власти целенаправленно препятствуют нормальной работе СМИ — местных журналистов, которые пытаются говорить правду, отправляют в тюрьмы, всех прочих (в первую очередь российских) — высылают из страны. Инцидент с высылкой Петрашевича — как минимум, третий за последние несколько недель, а в более отдаленной перспективе — это просто ежедневная практика, которую никак нельзя назвать нормальной.

Редакция ФАН оставляет за собой право обратиться в европейские правовые структуры с требованием расследования истории с нашим журналистом и наказания виновных.

А для СБУ напомним: свобода слова — это неотъемлемое право человека свободно выражать свои мысли. Свобода слова включает в себя в том числе свободу печати и средств массовой информации. Это право упомянуто в ряде международных и российских документов, среди которых: «Всеобщая декларация прав человека» (ст. 19), «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод» (ст. 10) и Конституция Российской Федерации.

Формально на Украине свобода слова декларируется. В статье 34 Конституции Украины говорится:

«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору».

Руководству СБУ пора перечитать текст украинской конституции, а по прочтении — передать в администрацию президента Украины Петра Порошенко, чтобы он также освежил в памяти этот документ.