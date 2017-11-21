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Ирак готовится объявить о полном уничтожении ИГ
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    Ирак готовится объявить о полном уничтожении ИГ

    18:45  21 Ноября 2017  /обновлено: 19:04  21 Ноября 2017
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    Ирак готовится объявить о полном уничтожении ИГ

    Багдад, 21 ноября. Вооруженные формирования террористической группировки «Исламское государство» потерпели полное поражение в Ираке. Об этом во вторник журналистам заявил председатель иракского правительства Хайдар Аль-Абади.

    Однако об окончательном уничтожении боевиков Багдад планирует официально объявить только после завершения военной операции на территории страны.

    «О полном уничтожении ИГ1 в Ираке будет объявлено после завершения операций по зачистке. В военном плане с группировкой в Ираке покончено», — отметил премьер-министр.

    Напомним, ранее стало известно о том, что правительственные войска Ирака смогли ликвидировать в провинции Киркук около 30 боевиков так называемого «Исламского государства»1 (деятельность террористической организации полностью запрещена на территории Российской Федерации).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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