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Рогозин прокомментировал запрет на участие России в авиасалоне «Фарнборо»
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    Рогозин прокомментировал запрет на участие России в авиасалоне «Фарнборо»

    19:06  21 Ноября 2017
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    Рогозин прокомментировал запрет на участие России в авиасалоне «Фарнборо»

    Москва, 21 ноября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал решение организаторов международного авиасалона «Фарнборо» наложить запрет на участие в выставке российской военной техники. 

    «Глупо лишать своих посетителей удовольствия увидеть лучшую в мире боевую авиацию, оказавшую решающее воздействие на исход войны в Сирии», — написал Рогозин в своем Twitter.

    Ранее организаторы «Фарнборо» объяснили запрет на участие российской военной техники.

    Как считает первый заместитель председателя комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, западные производители оружия проигрывают российским коллегам по всем пунктам и просто демонстрируют пример недобросовестной конкуренции.

    Три года назад российской делегации отказали в визах в Британию, а в прошлом году из-за санкций «Ростех» и несколько других корпораций представили на выставке только гражданскую продукцию.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #рогозин #фарнборо
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