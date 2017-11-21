Британия впервые в истории потеряла место в Международном суде ООН

Лондон, 21 ноября. Великобритания впервые потеряла место в Международном суде ООН. Должность, на которую претендовал британский кандидат Кристофер Гринвуд, в итоге досталась представителю Индии — Далвееру Бхандари.

Отметим, что Международный суд ООН был основан в 1946 году, и до сегодняшнего дня Великобритания всегда была представлена в организации.

Посольство Великобритании при ООН уже поздравило Бхандари с победой. При этом британские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что Гринвуд уступил индийскому кандидату.

«Великобритания поздравляет кандидатов, успешно прошедших голосование, в том числе претендента из Индии Бхандари. Но, естественно, мы разочарованы», — цитирует постпреда Великобритании при ООН Мэтью Райкрофта телеканал Sky News.

Напомним, что Международный суд при ООН состоит из 15 членов, которые избираются на девять лет с правом переизбрания.