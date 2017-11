Реакция Хейли на вето России в Совбезе ООН показала лицо США – американский политолог

Постпред США в ООН Никки Хейли — худший из представителей за всю историю, считает американский политолог Стивен Лендман. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Nikki Haley Rage in Response to Russia’s Veto at the UN Security Council («Ярость Никки Хейли в ответ на вето России в Совбезе ООН»), опубликованной порталом globalresearch.ca.

Давным-давно Вашингтон имел действительно респектабельных, уважаемых представителей в ООН, к числу которых относились Генри Кабот Лодж-младший, Эдлай Стивенсон, Артур Голдберг и Эндрю Янг.

Те времена давно прошли.

Нынешний действующий представитель США в ООН Никки Хейли – пожалуй, худший из них. Давно никто так не позорил Белый дом, как этот сумасшедший империалист, геополитический неуч и русофобский экстремист, представляющий всему миру безобразное лицо Америки.

Обращаясь к Совету Безопасности ООН в пятницу, она отказалась от дипломатических тонкостей, полностью посвятив свое выступление антироссийской тираде в ответ на ее вето, наложенное на неприемлемую резолюцию Вашингтона о продлении работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и расследованию химических атак в Сирии (СМР).

В его тексте содержится положение о применении главы VII Устава Организации Объединенных Наций, санкционирующей «действия воздушных, морских или сухопутных сил, которые могут потребоваться для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».

Предвзятые односторонние выводы ОЗХО Россия называла неточными и «дилетантскими», заявив, что деятельность организации абсолютно не соответствует международным стандартам.

Вашингтон, в свою очередь, наложил вето на резолюцию России о продолжении работы ОЗХО, но должным образом, — включая реальные инспекции на месте, а не сбор «доказательств» из антиправительственных источников, полностью лишенных доверия.

Хейли пришла в бешенство, заявив следующее.

«Россия попусту тратит наше время. Конфликты продолжают бушевать. Государства-нарушители приобретают мощнейшее ядерное оружие. Человеческое достоинство миллионов унижается каждый день. Нарушаются права человека. Брутальные режимы используют химическое оружие против своих же людей».

Все вышеизложенное относится к Америке и ее союзникам-изгоям. Северная Корея обладает ядерным оружием исключительно в качестве сдерживающего фактора против действительно агрессивной внешней политики США. Только Хейли этого, конечно, не сказала.

Вместо этого она взревела:

«А мы давно подозревали, что Россия ни сейчас, ни вообще когда-либо не собиралась делать совместную работу Совбеза и всего международного сообщества продуктивной. Российское вето показывает нам, что Россия не заинтересована в том, чтобы найти общий язык с остальной частью этого совета. Россия не согласится ни на какой механизм, который мог бы пролить свет на использование химического оружия ее союзником, сирийским режимом».

Реакция Хейли на вето России в Совбезе ООН наглядно показала всему миру истинное лицо США.

Факт: нет доказательств, подтверждающих использование сирийским правительством химического оружия за все время проявления американской агрессии в этой стране.

Факт: существует множество доказательств, что ИГИЛ1 (запрещено в РФ) «ан-Нусра» (запрещено в РФ) и другие террористические группы, поддерживаемые США, применяли химическое оружие неоднократно, а США их прикрывали.

Факт: подрядчики Пентагона обучили террористов в Иордании правилам использования химического оружия.

Хейли: «Действия России сегодня и в последние недели были направлены на то, чтобы отложить, приостановить и в конечном итоге остановить все усилия по привлечению к ответственности всех, кто применял химическое оружие в Сирии».

Ложь.

Хейли: «Россия никогда не предлагала членам Совета внести свой вклад в свои проекты резолюции».

Ложь.

Хейли: «Россия отказалась предоставить свои текстовые изменения в проекте США. Мы даже включили элементы российского проекта в свои собственные в надежде на то, что они будут взаимодействовать с нами».

Ложь.

Хейли: «Действительно, с самого начала Россия не вела переговоры ни с одним из нас. Россия просто диктовала и требовала. Совет Безопасности не может так работать».

Ложь.

Вся напыщенность Хейли была позорным извращением истины, очевидным обманом.

Британия и Франция всегда согласны с тем, что предлагает Вашингтон. Так что большинство других членов Совета Безопасности находятся под давлением. Отказ Вашингтону неминуемо вызовет его гнев, и США попытаются дестабилизовать страну, которая посмела возразить Белому дому.

Америка хочет, чтобы все независимые лидеры были заменены на прозападных марионеток, которые будут отстаивать интересы США. Все войны, цветные революции и политические убийства имеют общую цель. Именно поэтому Вашингтон и его союзники — самая большая угроза человечеству.

1 Организация запрещена на территории РФ.