Максим Фадеев опубликовал видео извержения вулкана на Бали

Джакарта, 21 ноября. Известный российский продюсер Максим Фадеев сообщил о том, что на острове Бали началось извержение вулкана Агунг.

Согласно предварительной информации, в 12:05 по московскому времени над горой поднялся дым.

«На острове Бали началось извержение вулкана. Выброс дыма 700 метров, и это достаточно высоко. Сейчас ожидают выхода пепла и лавы, паника огромная», — цитирует слова Фадеева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Коротко о том, как прошел наш день. Первый выброс пепла, 17.05 A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Nov 21, 2017 at 4:18am PST

«Без паники! Не стоит раньше времени бить тревогу. Реально все спокойно и нормально. Просто стоит из этой области километров на 10 уехать. На всякий случай», — посоветовал продюсеру один из его подписчиков в социальной сети Instagram.

«Улетайте ради бога. Оно вам надо?» — отметили другие.

Напомним, в конце октября власти Индонезии продлили режим ЧС на курорте Бали из-за опасности извержения стратовулкана Агунг.