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Максим Фадеев опубликовал видео извержения вулкана на Бали
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    Максим Фадеев опубликовал видео извержения вулкана на Бали

    18:48  21 Ноября 2017
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    Максим Фадеев опубликовал видео извержения вулкана на Бали

    Джакарта, 21 ноября. Известный российский продюсер Максим Фадеев сообщил о том, что на острове Бали началось извержение вулкана Агунг.

    Согласно предварительной информации, в 12:05 по московскому времени над горой поднялся дым.

    «На острове Бали началось извержение вулкана. Выброс дыма 700 метров, и это достаточно высоко. Сейчас ожидают выхода пепла и лавы, паника огромная», — цитирует слова Фадеева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

    Коротко о том, как прошел наш день. Первый выброс пепла, 17.05

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    «Без паники! Не стоит раньше времени бить тревогу. Реально все спокойно и нормально. Просто стоит из этой области километров на 10 уехать. На всякий случай», — посоветовал продюсеру один из его подписчиков в социальной сети Instagram.

    «Улетайте ради бога. Оно вам надо?» — отметили другие.

    Напомним, в конце октября власти Индонезии продлили режим ЧС на курорте Бали из-за опасности извержения стратовулкана Агунг.

    Автор: Алексей Громов
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    #бали
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