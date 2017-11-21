Опасности нет: Геннадий Онищенко прокомментировал «рутениевую панику»

СМИ публикуют статьи с паническими заголовками в связи с заявлением Росгидромета, что в конце сентября в некоторых районах РФ наблюдалось «экстремально высокое» загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 (Ru-106). По данным ведомства, превышения уровня этого изотопа были зафиксировали на Южном Урале, в Татарстане и Поволжье, а также в Ростове-на-Дону. Сообщается, что серьезное превышение концентрации этого радионуклида имело место в стокилометровой зоне вокруг ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область), на котором перерабатывается отработанное ядерное топливо. Ранее о радиоактивном облаке, источник которого якобы находится на Южном Урале, заявили европейские наблюдатели. В связи с этим организация «Гринпис России» (Greenpeace Russia) намерена обратится в прокуратуру с просьбой проверить возможный аварийный выброс рутения-106 на химкомбинате «Маяк». Искусственно спровоцированной считает эту панику первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Совершенно очевидна абсолютная ангажированность сегодняшнего всплеска интереса к достаточно устаревшей информации о фиксации во внешней среде на территории ряда европейских стран и России радиоактивного рутения-106, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот вброс, насколько я понимаю, произошел после заявления российского «Гринписа», который подал в генпрокуратуру заявление о необходимости расследования. Хочу сказать в связи с этим следующее: действительно, в конце сентября по оценкам специалистов имел место выброс этого радионуклида. Сразу отмечу, что этот выброс не представляет никакой опасности ни для человека, ни для окружающей среды».

По словам Геннадия Онищенко, к этому выводу сразу пришли и во Франции — в Институте ядерной и радиационной безопасности, который еще 9 октября опубликовал соответствующий доклад, и в других российских и зарубежных профильных организациях. В частности, по данным Росгидромета этот выброс является абсолютно неопасным для здоровья, подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Несмотря на большое превышение естественного фона, активность данного радионуклида в атмосферном воздухе не представляет опасности для здоровья, — еще раз подчеркнул Онищенко. — Уровни радиации, которые были зафиксированы абсолютно всеми специалистами в конце сентября, не оказывают влияния на здоровье европейского населения и на окружающую среду».

Геннадий Онищенко также разъяснил, что из себя представляет рутений, из-за которого общественность и СМИ так разволновались. По словам собеседника ФАН, рутений — это радионуклид, который может образоваться после деления ядер плутония и урана наряду с другими осколками деления.

«При этом 30% результатов этого деления составляют как раз рутений, — отметил Онищенко. — Он делится на рутений-103 и на рутений-106. После дополнительной очистки рутений применяется в медицине при лучевой терапии злокачественных опухолей глаза, а также для изготовления источников электропитания спутников. Это две отрасли, в которых используется этот радионуклид».

По словам Геннадия Онищенко, во время выброса рутения-106 в атмосферу в конце сентября, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), спутники с рутениевыми источниками питания в атмосферу Земли не попадали. Также, по словам собеседника ФАН, МАГАТЭ не зафиксировала никаких данных, свидетельствующих о каких-либо авариях на ядерных реакторах.

«Эта версия абсолютно исключается, — отметил Онищенко. — Если бы это произошло, то в атмосферу попали бы различные радиоактивные нуклиды, а не только рутений. Еще один факт: при сохранении в течение года максимальной активности рутения, которая была зарегистрирована в конце сентября на Южном Урале, доза, которую получили бы граждане, не превысила бы пять микрозивертов в год. А это вдвое меньше десяти микрозивертов — уровня пренебрежимо малого радиоактивного риска по нормам ядерной безопасности РБ 008-99, которые лично я утверждал, как единственный в нашей стране норматив в этой области, который признан и международным сообществом, и нашими специалистами, обеспечивающими максимальную безопасность при обращении с радиоактивными отходами».

По словам Геннадия Онищенко, те, кто раздувают сегодня рутениевую истерику, возможно, преследуют какие-то свои цели.