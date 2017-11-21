Востоковед расшифровал послание на картине, подаренной Путину Асадом

Москва, 21 ноября. Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков расшифровал подаренную президентом Сирии Башаром Асадом своему российскому коллеге Владимиру Путину картину. Как отметил эксперт, на ней современным каллиграфическим шрифтом написан благодарственный текст.

«В силу нечеткого изображения я не могу разобрать полный текст, но похоже, что он благодарственный, — сказал востоковед. — Искусство каллиграфии — традиционное для сирийцев и для арабов вообще».

По его словам, написание в подаренной Путину картине несколько изменено, она «не совсем каллиграфия, но есть отдельные каллиграфические элементы в написании букв». При этом в тексте встречаются слова «арабский» и «дружественный».

«Это современный текст, в котором высказываются какие-то слова благодарности, и весь текст довольно доброжелателен и «спасибоговорящий» за ту помощь, которую мы им оказываем», — добавил эксперт, передает РИА Новости.

Подарок из Сирии: Путин, Асад и картина pic.twitter.com/3ww1hPbszD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 21, 2017

Заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев считает, что картина свидетельствует о светском характере сирийского государства.

Напомним, в ходе общения в Сочи Путин и Асад обсудили стабилизацию ситуации в Сирии, борьбу с терроризмом и другие темы.