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Политика
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Россия
Центризбирком РФ обсудит работу по информированию избирателей на выборах-2018
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    Центризбирком РФ обсудит работу по информированию избирателей на выборах-2018

    18:16  21 Ноября 2017
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    Центризбирком РФ обсудит работу по информированию избирателей на выборах-2018

    Москва, 21 ноября. Центризбирком в среду планирует обсудить меры по информированию избирателей о зарегистрированных кандидатах и партиях.   

    На сайте ЦИК уже появилась повестка работы, к которой содержится пункт «о комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность президента Российской Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов».

    Напомним, что президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года. Предвыборная кампания начнется в декабре 2017 года.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #цик #выборы-2018
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