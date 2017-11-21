Центризбирком РФ обсудит работу по информированию избирателей на выборах-2018

Москва, 21 ноября. Центризбирком в среду планирует обсудить меры по информированию избирателей о зарегистрированных кандидатах и партиях.

На сайте ЦИК уже появилась повестка работы, к которой содержится пункт «о комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность президента Российской Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов».

Напомним, что президентские выборы состоятся в России в марте 2018 года. Предвыборная кампания начнется в декабре 2017 года.