Украинцы откликнулись на призыв Русланы «снять шаровары»

Киев, 21 ноября. Певица, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко призвала украинцев «снять с себя шаровары» для формирования нового образа страны. Украинцы откликнулись на предложение артистки.

Певица Руслана Лыжичко считает, что тотальная украинизация страны не является панацеей для Украины. Она отметила, что ждала после событий «евромайдана» настоящую культурную революцию, однако ее надежды не оправдались.

«Я ждала после Майдана реальную культурную революцию. Я очень счастлива, что у нас есть день вышиванки. Но не ругайте меня и тем более потом не критикуйте в соцсетях — давайте снимем с себя шаровары», — сказала певица.

Украинцы раскритиковали предложение Лыжичко, отметив, что страна находится в таком социально-экономическом глубоком кризисе, а у них хотят отобрать «последние шаровары».

«Что делать? Снимать штаны и бегать», — откликнулась Татьяна Жилина.

«Последние шаровары с украинцев хотят снять», — написал Балакун.

Неоднозначные слова Русланы напомнили некоторым украинцам ее сходство с бывшим боксером, действующим политиком Виталием Кличко, который не всегда корректно выражает свои мысли.

«То, а главное , как она сказала, дает мне повод предположить родство со всем известным «оратором» Виталием Кличко», — написал Вериас.

Многие считают, что отказаться от национальной одежды невозможно, а предложение Русланы похоже на предательство страны.