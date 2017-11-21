«У русских нет чувства юмора»: посольство РФ в Лондоне пошутило о статье Guardian

Лондон, 21 ноября. Официальные представители посольства Российской Федерации в Великобритании прокомментировали опубликованную в газете Guardian статью про «русских интернет-троллей», которые якобы ведут шуточные переписки в социальных сетях с фальшивых аккаунтов.

«Тогда они не могут быть русскими, Guardian. Ведь все знают, что у русских нет чувства юмора», — иронично отметили российские дипломаты.

In this case they can’t be Russian, @Guardian. Everybody knows that Russians have no sense of humour ???? pic.twitter.com/0z477aGh70 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 21, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал заявления Великобритании и Испании о так называемом «российском вмешательстве» во внутренние дела Лондона и Мадрида.

Как считает глава российского внешнеполитического ведомства, испанская и британская стороны организовали «жареную сенсационную истерику», пытаясь отвлечь внимание избирателей от проблем.