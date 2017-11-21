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«У русских нет чувства юмора»: посольство РФ в Лондоне пошутило о статье Guardian
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    «У русских нет чувства юмора»: посольство РФ в Лондоне пошутило о статье Guardian

    18:21  21 Ноября 2017
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    «У русских нет чувства юмора»: посольство РФ в Лондоне пошутило о статье Guardian

    Лондон, 21 ноября. Официальные представители посольства Российской Федерации в Великобритании прокомментировали опубликованную в газете Guardian статью про «русских интернет-троллей», которые якобы ведут шуточные переписки в социальных сетях с фальшивых аккаунтов.

    «Тогда они не могут быть русскими, Guardian. Ведь все знают, что у русских нет чувства юмора», — иронично отметили российские дипломаты.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал заявления Великобритании и Испании о так называемом «российском вмешательстве» во внутренние дела Лондона и Мадрида.

    Как считает глава российского внешнеполитического ведомства, испанская и британская стороны организовали «жареную сенсационную истерику», пытаясь отвлечь внимание избирателей от проблем.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #британия
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