Украину может грозить судьба разделенной фашистской Германии, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали итальянский документальный фильм «Украина, скрытые истины», рассказывающий о расстреливавших на майдане людей грузинских наемниках и о будущем Украины.

«Украинская экономика и промышленность была очень серьезно заточена, в том числе, и на военно-промышленный комплекс России. Украина уже не сможет получить такой рынок сбыта, который она сегодня потеряла, — говорит депутат Александр Шерин. — Конечно, нам нелегко и тяжело, но мы преодолеем этот процесс. Сегодня украинскому народу действительно выделено три варианта: работать на предприятиях, которые сегодня не получают заказов от российской оборонки; сидеть на майдане в палатках; либо выносить горшки из-под британских пенсионеров».

По мнению политика, Европа дала Киеву предельно ясно понять, «что видит украинцев теми, кто выносит горшки в Евросоюзе». Из европейских стран лишь Польша заинтересована в том, что происходит с Украиной.