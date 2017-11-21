В Госдуме призвали Киев отказаться от подаренных Украине территорий СССР
Украину может грозить судьба разделенной фашистской Германии, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.
В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали итальянский документальный фильм «Украина, скрытые истины», рассказывающий о расстреливавших на майдане людей грузинских наемниках и о будущем Украины.
«Украинская экономика и промышленность была очень серьезно заточена, в том числе, и на военно-промышленный комплекс России. Украина уже не сможет получить такой рынок сбыта, который она сегодня потеряла, — говорит депутат Александр Шерин. — Конечно, нам нелегко и тяжело, но мы преодолеем этот процесс. Сегодня украинскому народу действительно выделено три варианта: работать на предприятиях, которые сегодня не получают заказов от российской оборонки; сидеть на майдане в палатках; либо выносить горшки из-под британских пенсионеров».
По мнению политика, Европа дала Киеву предельно ясно понять, «что видит украинцев теми, кто выносит горшки в Евросоюзе». Из европейских стран лишь Польша заинтересована в том, что происходит с Украиной.
«Если ситуация продолжится, то Украина закончит, как и фашистская Германия, а она была разделена. И Польша заинтересована в том, что когда будет бардак и раздел украинской территории, а он будет, если в Киеве не одумаются, Польша получит свою часть. А Российская Федерация вправе потребовать часть своих территорий, доставшихся Украине незаконно, — считает депутат ГД. — И если Украина от всего отказывается, в том числе от советского прошлого (речь о законе о декоммунизации — Прим. ФАН), и от России, то ей следует отказаться в пользу РФ от тех территорий, которые Киеву подарили советские вожди в период СССР. И вся Украина по итогу ограничится одной Киевской областью».