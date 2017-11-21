Сегодня в Сети: Путин ждет вопросов, Жириновский баллотируется, а Собчак назвала себя «генетическим отребьем»
Федеральное агентство новостей публикует подборку последних трендов соцсетей, актуальную на вечер, 21 ноября.
Большая пресс-конференция Путина
Сегодня Кремль сообщил, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря. Это будет уже 13-я по счету встреча президента с журналистами, которая традиционно приковывает к себе большое внимание общественности.
Готовьте вопросы: Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря pic.twitter.com/F46T2hRYUB— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 ноября 2017 г.
При этом пользователи соцсетей гадают, будут ли раскрыты на этой пресс-конференции планы Владимира Путина участвовать в президентской кампании 2018 года.
14 декабря 2017 года в 12:00 МСК состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.— Сергей Щербаков (@Johnny_5th) 21 ноября 2017 г.
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На ней всё и объявят. ????
Участие Жириновского в выборах президента 2018 года
Зато уже известно, что Владимир Жириновский в шестой раз будет баллотироваться на выборах президента России. Чаще лидера ЛДПР свою кандидатуру на пост главы государства никто не выставлял. Когда Владимир Вольфович впервые участвовал в президентской кампании в 1991 году, ему было 45 лет, а в 2018 году главному либерал-демократу страны исполнится 72 года.
ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на пост президента России. Стряхнули с него нафталин.☺️ pic.twitter.com/0GwQRGadzg— Alexander (@avaza1972) 21 ноября 2017 г.
Не, за Жириновского не пойду. Жалко Америку, Украину и че там еще в голову придет— Уральский партизан (@Andres63) 21 ноября 2017 г.
Слишком много Собчак
Другой потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак во вторник вечером тоже попала в топ самых актуальных тем русскоязычного твиттера. И причин этому несколько. Во-первых, 29 ноября телеведущая приедет в Ростов-на-Дону открывать свой первый региональный предвыборный штаб. Об этом она сообщила в видеоролике, опубликованном на YouTube сегодня.
Во-вторых, сегодня же была опубликована вторая часть политических дебатов Ксении Собчак и Максима Шевченко, в ходе которых телеведущая вела себя довольно грубо и жестко.
Почему Ксения Собчак такая беспардонная женщина, любящая маскировать свое хамство под журналистику. И почему некоторые женщины в каз-тви ей восхищаются— Лев Сергеевич (@aooff_tiger) 21 ноября 2017 г.
Более того, Собчак назвала себя и поддерживающих ее людей «генетическим отребьем», чем спровоцировала волну негодования.
А еще сегодня в СМИ появилась информация о том, что Ксения выступила за ограничение президентских полномочий и установление в России парламентской республики. Вот почему во вторник Собчак так много в соцсетях. Некоторые пользователи уже опасаются, что лавры Ксении Анатольевны не дадут покоя Ольге Бузовой.
Ксения Собчак тоже начинала на ТВ,теперь в президенты идёт.— Petr_Uxa (@UxaPetr) 21 ноября 2017 г.
Не удивлюсь,если
Ольга Бузова скоро станет
депутатом????а потом,глядишь,
в министры культуры пойдёт,
диссертацию напишет,
ордена-медали получит.https://t.co/Rx8Z8qVg1z
Какой сегодня праздник?
Кстати, пользователи соцсетей напомнили, что 21 ноября во всем мире отмечают сразу два праздника — Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий.
Первый отмечается по предложению Генассамблеи ООН с 1996 года.
Кстати, сегодня же всемирный день телевидения. Хоть роман с телеком у меня был и недолгим, повод накатить сегодня есть. Ну и с праздником бывших коллег pic.twitter.com/R71X2bXU5x— BAS0V (@g_o_n_z_o) 21 ноября 2017 г.
Этот день в #истории #человечества ????— DrHook2017 (@fonklauzevic) 21 ноября 2017 г.
21 ноября — Всемирный день телевидения (отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН). pic.twitter.com/TgLClSQHQc
А второй праздник — не официальный и не широко известный, но он почему-то приглянулся интернет-пользователям.
21 ноября Всемирный день приветствия. pic.twitter.com/F6QevX45XW— Даниил Гайдуков (@gaydukovdeniel) 21 ноября 2017 г.