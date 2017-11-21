Сегодня в Сети: Путин ждет вопросов, Жириновский баллотируется, а Собчак назвала себя «генетическим отребьем»

Федеральное агентство новостей публикует подборку последних трендов соцсетей, актуальную на вечер, 21 ноября.

Большая пресс-конференция Путина

Сегодня Кремль сообщил, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря. Это будет уже 13-я по счету встреча президента с журналистами, которая традиционно приковывает к себе большое внимание общественности.

Готовьте вопросы: Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря pic.twitter.com/F46T2hRYUB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 ноября 2017 г.

При этом пользователи соцсетей гадают, будут ли раскрыты на этой пресс-конференции планы Владимира Путина участвовать в президентской кампании 2018 года.

14 декабря 2017 года в 12:00 МСК состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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На ней всё и объявят. ???? — Сергей Щербаков (@Johnny_5th) 21 ноября 2017 г.

Участие Жириновского в выборах президента 2018 года

Зато уже известно, что Владимир Жириновский в шестой раз будет баллотироваться на выборах президента России. Чаще лидера ЛДПР свою кандидатуру на пост главы государства никто не выставлял. Когда Владимир Вольфович впервые участвовал в президентской кампании в 1991 году, ему было 45 лет, а в 2018 году главному либерал-демократу страны исполнится 72 года.

ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на пост президента России. Стряхнули с него нафталин.☺️ pic.twitter.com/0GwQRGadzg — Alexander (@avaza1972) 21 ноября 2017 г.

Не, за Жириновского не пойду. Жалко Америку, Украину и че там еще в голову придет — Уральский партизан (@Andres63) 21 ноября 2017 г.

Слишком много Собчак

Другой потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак во вторник вечером тоже попала в топ самых актуальных тем русскоязычного твиттера. И причин этому несколько. Во-первых, 29 ноября телеведущая приедет в Ростов-на-Дону открывать свой первый региональный предвыборный штаб. Об этом она сообщила в видеоролике, опубликованном на YouTube сегодня.

Во-вторых, сегодня же была опубликована вторая часть политических дебатов Ксении Собчак и Максима Шевченко, в ходе которых телеведущая вела себя довольно грубо и жестко.

Почему Ксения Собчак такая беспардонная женщина, любящая маскировать свое хамство под журналистику. И почему некоторые женщины в каз-тви ей восхищаются — Лев Сергеевич (@aooff_tiger) 21 ноября 2017 г.

Более того, Собчак назвала себя и поддерживающих ее людей «генетическим отребьем», чем спровоцировала волну негодования.

А еще сегодня в СМИ появилась информация о том, что Ксения выступила за ограничение президентских полномочий и установление в России парламентской республики. Вот почему во вторник Собчак так много в соцсетях. Некоторые пользователи уже опасаются, что лавры Ксении Анатольевны не дадут покоя Ольге Бузовой.

Ксения Собчак тоже начинала на ТВ,теперь в президенты идёт.

Не удивлюсь,если

Ольга Бузова скоро станет

депутатом????а потом,глядишь,

в министры культуры пойдёт,

диссертацию напишет,

ордена-медали получит.https://t.co/Rx8Z8qVg1z — Petr_Uxa (@UxaPetr) 21 ноября 2017 г.

Какой сегодня праздник?

Кстати, пользователи соцсетей напомнили, что 21 ноября во всем мире отмечают сразу два праздника — Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий.

Первый отмечается по предложению Генассамблеи ООН с 1996 года.

Кстати, сегодня же всемирный день телевидения. Хоть роман с телеком у меня был и недолгим, повод накатить сегодня есть. Ну и с праздником бывших коллег pic.twitter.com/R71X2bXU5x — BAS0V (@g_o_n_z_o) 21 ноября 2017 г.

А второй праздник — не официальный и не широко известный, но он почему-то приглянулся интернет-пользователям.