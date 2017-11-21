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#Соцсети
Сегодня в Сети: Путин ждет вопросов, Жириновский баллотируется, а Собчак назвала себя «генетическим отребьем»
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    Сегодня в Сети: Путин ждет вопросов, Жириновский баллотируется, а Собчак назвала себя «генетическим отребьем»

    20:02  21 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: Путин, Жириновский, Собчак и немного праздников

    Федеральное агентство новостей публикует подборку последних трендов соцсетей, актуальную на вечер, 21 ноября.

    Большая пресс-конференция Путина

    Сегодня Кремль сообщил, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря. Это будет уже 13-я по счету встреча президента с журналистами, которая традиционно приковывает к себе большое внимание общественности. 

    При этом пользователи соцсетей гадают, будут ли раскрыты на этой пресс-конференции планы Владимира Путина участвовать в президентской кампании 2018 года.

    Участие Жириновского в выборах президента 2018 года

    Зато уже известно, что Владимир Жириновский в шестой раз будет баллотироваться на выборах президента России. Чаще лидера ЛДПР свою кандидатуру на пост главы государства никто не выставлял. Когда Владимир Вольфович впервые участвовал в президентской кампании в 1991 году, ему было 45 лет, а в 2018 году главному либерал-демократу страны исполнится 72 года. 

    Слишком много Собчак

    Другой потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак во вторник вечером тоже попала в топ самых актуальных тем русскоязычного твиттера. И причин этому несколько. Во-первых, 29 ноября телеведущая приедет в Ростов-на-Дону открывать свой первый региональный предвыборный штаб. Об этом она сообщила в видеоролике, опубликованном на YouTube сегодня.    

    Во-вторых, сегодня же была опубликована вторая часть политических дебатов Ксении Собчак и Максима Шевченко, в ходе которых телеведущая вела себя довольно грубо и жестко.

    Более того, Собчак назвала себя и поддерживающих ее людей «генетическим отребьем», чем спровоцировала волну негодования.

    А еще сегодня в СМИ появилась информация о том, что Ксения выступила за ограничение президентских полномочий и установление в России парламентской республики. Вот почему во вторник Собчак так много в соцсетях. Некоторые пользователи уже опасаются, что лавры Ксении Анатольевны не дадут покоя Ольге Бузовой.

    Какой сегодня праздник?

    Кстати, пользователи соцсетей напомнили, что 21 ноября во всем мире отмечают сразу два праздника — Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий. 

    Первый отмечается по предложению Генассамблеи ООН с 1996 года.  

    А второй праздник — не официальный и не широко известный, но он почему-то приглянулся интернет-пользователям. 

     

    Автор: Елизавета Садкова
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    #путин #жириновский #собчак #бузова #соцсети #выборы-2018
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