Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 21 ноября.

Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении из страны в Россию корреспондента ФАН Игоря Петрашевича. Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины.

Президент России Владимир Путин встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин: Более 98% Сирии находятся под контролем Дамаска.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 14 декабря. В Кремле назвали дату пресс-конференции Владимира Путина.

Google принял решение понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik. Популярный телеведущий Соловьев отреагировал на планы Google понизить в выдаче российские СМИ.

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов отреагировал на речь в немецком парламенте ямальского школьника, в которой юноша рассказал о «невинно погибших» военных вермахта. В Госдуме ответили на речь ямальского школьника о «невинно погибших бойцах вермахта»

Ссылаясь на военкоров, СМИ сообщили, что ополченцы продвинулись на 200 метров на донецкой линии фронта и заняли стратегическую высоту. Басурин и Прилепин прокомментировали новость о наступлении ДНР на мариупольском направлении.

Областная государственная администрация в украинском городе Черновцы основательно подготовилась к зиме, сделав запас дров во внутреннем дворе здания. Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие месяцы будут подписаны соглашения об установлении безвизового режима еще с несколькими странами. Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами.