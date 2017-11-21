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Политика
Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ
Политика
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    Главные новости 21 ноября

    19:00  21 Ноября 2017
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    Главные новости 21 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 21 ноября.

    Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении из страны в Россию корреспондента ФАН Игоря Петрашевича. Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины.

    Президент России Владимир Путин встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин: Более 98% Сирии находятся под контролем Дамаска.

    Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 14 декабря. В Кремле назвали дату пресс-конференции Владимира Путина.

    Google принял решение понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik. Популярный телеведущий Соловьев отреагировал на планы Google понизить в выдаче российские СМИ.

    Заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов отреагировал на речь в немецком парламенте ямальского школьника, в которой юноша рассказал о «невинно погибших» военных вермахта. В Госдуме ответили на речь ямальского школьника о «невинно погибших бойцах вермахта»

    Ссылаясь на военкоров, СМИ сообщили, что ополченцы продвинулись на 200 метров на донецкой линии фронта и заняли стратегическую высоту. Басурин и Прилепин прокомментировали новость о наступлении ДНР на мариупольском направлении.

    Областная государственная администрация в украинском городе Черновцы основательно подготовилась к зиме, сделав запас дров во внутреннем дворе здания. Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие месяцы будут подписаны соглашения об установлении безвизового режима еще с несколькими странами. Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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