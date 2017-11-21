Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании остатка долга Киргизии

Москва, 21 ноября. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о списании остатка долга Киргизии на сумму 240 млн долларов. Об этом говорится в материалах, размещенных в базе данных ГД.

Таким образом, внешний долг республики уменьшится на 6,5%.

«С финансовой точки зрения для России списание задолженности Киргизии не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета, поскольку по соглашению после 15 марта 2016 года каких-либо выплат от дебитора в пользу России не предусмотрено», — говорится в документах.

Напомним, что в 2013 году Россия списала Киргизии 188,9 млн долларов, сократив общую сумму задолженности перед Москвой до 300 млн долларов. На март 2017 года задолженность составляла 240 млн долларов. Предполагалось, что Бишкек погасит эту сумму, ежегодно выплачивая РФ фиксированную сумму на протяжении следующих 10 лет.