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Новости Сирии
Сирия: боевики нарушили перемирие в Восточной Гуте
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Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ
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    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    19:30  21 Ноября 2017
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    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    Сирия, 21 ноября. САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ1, ССА обстреливает ИГ на западе провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вернули контроль над базой в Харасте, противостоят радикалам в Хаме.

    «Исламское государство»: противостоит ССА в провинции Даръа, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на востоке Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит ИГ в Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: потеряла контроль над транспортной базой в Харасте.  

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции ИГ в провинции Даръа.

    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    На фронте Харасты продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. По данным военного Telegram-канала (@C_Military1), в ходе сражений правительственные войска вернули контроль над транспортной базой в Харасте, которая ранее была захвачена боевиками «Ахрар аш-Шам».

    Местные источники также сообщают, что армия САР ведет артиллерийский обстрел зон дислокации антиправительственных вооруженных группировок в районах поселений Дума и Мадира. С воздуха правительственные войска поддерживают сирийские ВВС.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    Сирийская свободная ария (ССА) наносит удары тяжелой артиллерии по зонам дислокации группировки «Джейш Халид Инб аль-Валид», связанной с «Исламским государством»1. Almanar News передает, что боевики ССА обстреливают позиции ИГ в районе Таль аль-Джумы. По данным информационного агентства, «свободная армия» открыла огонь по укрепрайонам ИГИЛ1 в ответ на теракт, организованный «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в подконтрольном ССА городе Нава.

    Ранее перестрелки между противниками отмечались в поселениях Джиллен, Хейт, Адван и Аль-Бакар на западе провинции Даръа.

    Провинция Хама

    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    На северо-востоке провинции Хама возобновились боестолкновения между террористами «Исламского государства» и «Тахрир аш-Шам». По информации Almanar News, бои между радикальными исламистами отмечаются в районе населенных пунктов  Масаран, Тлехан, Абу Харик и Абу аль-Кусур.

    Боевики «Исламской партии Туркестана» открыли огонь по расположениям правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Аль-Мустариха. О перестрелке между радикальными исламистами и солдатами Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хама пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Ирак

    Сирия новости 21 ноября 19.30: САА восстановила контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ

    Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» провели встречу с депутатами провинции Найнава, чтобы обсудить возвращение жителей деревни Баадж из лагерей для беженцев в их дома. Об этом пишет местный источник в Telegram (@teamsmediawar_1).

    Террористы «Исламского государства» напали на ополченцев «Хашд аш-Шааби» в районе старого моста Диялы к юго-востоку от Багдада. Alsumaria News передает, что в результате столкновения погиб один боец ополчения, еще два человека получили ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #исламское государство #ирак #саа #даръа #ахрар аш-шам #хараста #дияла
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