«Вырезали все важное»: выступивший в Бундестаге школьник из ЯНАО назвал причину скандала

Москва, 21 ноября. Школьник из ЯНАО Николай Десятниченко, выступивший перед депутатами Бундестага по случаю Дня национального траура в Германии, рассказал, что стало причиной скандала. По его словам, от видео, которое опубликовали в YouTube, отрезали последний абзац.

«Когда мы приехали туда, нам сказали читать медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить», — рассказал гимназист из Нового Уренгоя.

Как отметил юноша, его речь получилась длиннее, хотя на видеозаписи она короче. Таким образом, очевидно, что от видео был отрезан последний абзац с самыми важными словами.

«А там самое важное — то, что я искренне надеюсь, что не будет войн, они убрали это все, — отметил школьник. — Из-за этого скандал и мог раздуться», сообщает телеграм-канал Mash.

В воскресенье Николай Десятниченко выступил перед немецким парламентом, назвав солдат вермахта, убитых на полях Великой Отечественной войны, «безвинно погибшими людьми». Позже мать мальчика сообщила, что подросток исказил начальный текст доклада, неудачно его сократив.