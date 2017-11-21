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Политика
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Украина
Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины
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    Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины

    Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении с территории страны специального корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича.
    17:54 21 Ноября 2017
    1995

     

    Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины

    Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины

    СБУ сообщила о принудительном выдворении из страны корреспондента ФАН Игоря Петрашевича
    Игорь Петрашевич на протяжении нескольких месяцев находился в Киеве. На Украине, по мнению СБУ, он работал под прикрытием. В связи с этим редакция ФАН заявляет: Игорь Петрашевич находился на территории Украины на законных основаниях, не нарушая никаких законов Украины. У него были нужные документы для работы в Киеве, а действия СБУ в очередной раз подтверждают, что никакой свободы слова на Украине сегодня нет.
    Редакция ФАН оставляет за собой право обратиться в европейские правовые структуры с требованием расследования данного вопиющего инцидента и наказания виновных.
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