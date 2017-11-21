Заявление ФАН в связи с выдворением корреспондента Игоря Петрашевича с Украины

СБУ сообщила о принудительном выдворении из страны корреспондента ФАН Игоря Петрашевича.

Игорь Петрашевич на протяжении нескольких месяцев находился в Киеве. На Украине, по мнению СБУ, он работал под прикрытием. В связи с этим редакция ФАН заявляет: Игорь Петрашевич находился на территории Украины на законных основаниях, не нарушая никаких законов Украины. У него были нужные документы для работы в Киеве, а действия СБУ в очередной раз подтверждают, что никакой свободы слова на Украине сегодня нет.

Редакция ФАН оставляет за собой право обратиться в европейские правовые структуры с требованием расследования данного вопиющего инцидента и наказания виновных.