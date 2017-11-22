Сирия определила союзников: почему США может потерять военные базы в Турции

После скандала, случившегося из-за инцидента на учениях НАТО, Анкара актуализировала свои претензии к США и поставила под сомнение возможность дальнейшего американо-турецкого сотрудничества.

Напомним, на учениях Trident Javelin, проходивших в Норвегии с 8 по 17 ноября, на стенд с «врагами» поместили портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что вызвало острую реакцию Анкары.

Турецкий лидер счел извинения, принесенные генеральным секретарем НАТО Иенсом Столтенбергом и министром обороны Норвегии Франком Бекке-Йенсеном, недостаточными, а главный советник президента Турции Ялчын Топчу поднял вопрос о членстве Турции в НАТО, так как, по его словам, альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре.

И хотя официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не планирует разрывать связи с НАТО после этого инцидента, Турция все больше отдаляется от альянса и США. Подобное заявление сделал, в частности, заместитель председателя турецкой партии Vatan Сонер Полата:

«Они [США] называют PYD (курдскую партию «Демократический союз») своей «наземной силой». Потому что США и НАТО навязывают Турции разделение. Турция в рамках войны за независимость 1919-1923 годов отказалась от этого и взялась за оружие. Теперь очевидно, что США открыли новый фронт против Турции внутри НАТО. Но на этом фронте США и их последователи получат урок».

Генеральный секретарь партии Vatan Утку Рейхан считает, что Турция должна в срочном порядке пересмотреть в парламенте закон о вступлении в альянс:

«Турция должна заявить о своем выходе из Североатлантического договора. Иностранные силы должны уйти с используемых НАТО и США пятнадцати военных баз, в первую очередь с авиабазы «Инджирлик». Ради своей безопасности Турции в первую очередь необходимо создать крепкие отношения со своими соседями — Ираном, Ираком и Сирией, а также Россией, Китаем, Индией, странами Центральной Азии. Выход из НАТО является обязательным для нашей безопасности».

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) ухудшение американо-турецких отношений:

«До последнего времени Соединенные Штаты вели свою политику, и им все сходило с рук. Они поддерживали курдские вооруженные формирования в течение многих лет и одновременно дружили с Турцией: Турция оставалась в НАТО, в Турции располагались американские базы. И одно не противоречило другому. Соединенные Штаты искренне считали, что это нормально, что это в порядке вещей, что они могут «дружить» во всем мире, с кем хотят, даже если их «друзья» воюют друг с другом, США будут продолжать снабжать оружием и ту, и другую сторону, что вдвойне выгоднее в данной ситуации».

Однако, по словам нашего собеседника, спустя какое-то время, Соединенным Штатом пришлось выбирать с кем и против кого «дружить»:

«Быть едиными во всех конфликтах и получать дивиденды со всех сторон далее стало невозможно. С ролью мирового жандарма, единственного мирового центра силы Соединенные Штаты больше не справляются. И мы это видим, в частности, по ситуации на Ближнем Востоке».

Эксперт обратил внимание, что Турция сейчас последовательно перестраивается от многолетней политики врастания в европейско-американский Североатлантический альянс:

«Конечно, спусковым крючком была попытка государственного переворота, в которой и европейские дипломаты, и военные НАТО скорее участвовали в свержении Эрдогана, чем поддерживали законные власти. Это ярким образом продемонстрировало то, как к нынешнему турецкому правительству относятся Соединенные Штаты. С той же базы «Инджирлик» фактически и организовывался весь поход восставших и все попытки уничтожить президента 15 июля 2016 года».

По мнению нашего собеседника, надо отдать должное турецкой стороне:

«После этого не были тут же разорваны дипломатические отношения с европейскими странами, и Турция не вышла из НАТО. Турция очень аккуратно выжидала и пыталась нормализовать отношения, которые выстраивались десятилетиями. Но отношения к Турции ни европейские политики, прежде всего, Германии, ни Соединенные Штаты никак не изменили. Бесконечно так продолжаться не могло, и сейчас Турция все больше и больше переходит на другой вектор развития. Взаимодействует с Россией и Ираном, и сейчас турецкая политика больше выстраивается на север и восток чем на запад, это объективная реальность».

Подтверждением этого является сегодняшняя встреча Эрдогана с президентом России и президентом Ирана:

«Также сейчас начинается процесс поставок Турции современного российского оружия. Это как раз и есть предмет смещения вектора политической ориентации и предмет недовольства со стороны США, со стороны НАТО, со стороны европейских политиков. Но это именно их стратегия привела к такому развороту».

Однако эксперт считает, что принципиально это сейчас уже никак не скажется на уже сложившейся ситуации в Сирии: