Эксперт: Картина, подаренная Асадом Путину, говорит о светском характере Сирии

Москва, 21 ноября. Картина, которую в понедельник глава Сирии Башар Асад подарил президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствует о светском характере сирийского государства, считает заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев.

«Данный подарок президенту Российской Федерации, мне кажется, является очень интересным жестом, демонстрацией светского характера государства Сирии», — рассказал он РИА Новости.

По словам Мкртычева, в исламской традиции фигуративного изобразительного искусства, привычного для западной культуры, не существует, вместо него широкое распространение получила каллиграфия. Подарок Асада как раз является образцом каллиграфического мастерства, однако оформлен как живописное полотно, что, считает эксперт, говорит о светскости САР.

Подарок из Сирии: Путин, Асад и картина pic.twitter.com/3ww1hPbszD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 21, 2017

Напомним, 20 ноября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Сирии Башар Асад провели переговоры, на которых обсудили ситуация в САР. В частности, речь шла об урегулировании сирийского конфликта и мерах, которые будут способствовать долгосрочному укреплению мира в стране.

В ходе встречи Асад вручил российскому лидеру картину, на которой в традиционной арабской манере написан текст. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался рассказывать о полотне подробнее.