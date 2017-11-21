Отвечать будем жестко: в Госдуме рассказали, как РФ отреагирует на ранжирование Google

Москва, 21 ноября. Российские законотворцы будут внимательно следить за ситуацией с ранжированием Google материалов отечественных СМИ RT и Sputnik и жестко отреагируют в случае необходимости, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Госдуме прокомментировали сообщения о планируемом изменении Google алгоритма ранжирования для российских RT и Sputnik. По словам депутата Петра Толстого, речь идет о национальных интересах России.

«Мы будем следить за тем, как ситуация развивается, и будем действовать в этом направлении последовательно и жестко, потому что это наши национальные интересы и это наша с вами свобода», — сказал Толстой.

Российский парламентарий отметил, что западные компании Google, Facebook утверждают, будто не могут отделить плохую рекламу от хорошей, а это, в свою очередь, вызывает озабоченность российской стороны.

«Если глобальные компании такие как Google, Facebook говорят в американском Конгрессе о том, что не могут отделить плохую рекламу от хорошей, опасную от не опасной, мы тоже этим озабочены», — отметил вице-спикер нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что «хотел бы встретиться и поговорить» о том, чтобы обезопасить россиян от опасного контента. В противном случае Толстой призвал «перекрыть рекламу» на законодательном уровне.

Отметим, что о планах понизить российские СМИ в поисковой выдаче заявил экс-глава Google Эрик Шмидт. Он объяснил эти меры тем, что компания не хочет запрещать сайты , но пытается помешать распространению их контента.

В ответ на это глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что надзорное ведомство направит в адрес американской компании соответствующий запрос с просьбой объяснить, что в Google понимают под «ранжированием». Жаров высказал надежду на конструктивный диалог, чтобы России не пришлось перейти к жестким мерам.