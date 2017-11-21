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Политика
Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ
Политика
Отвечать будем жестко: в Госдуме рассказали, как РФ отреагирует на ранжирование Google
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    Отвечать будем жестко: в Госдуме рассказали, как РФ отреагирует на ранжирование Google

    18:15  21 Ноября 2017
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    Отвечать будем жестко: в Госдуме рассказали, как РФ отреагирует на ранжирование Google

    Москва, 21 ноября. Российские законотворцы будут внимательно следить за ситуацией с ранжированием Google материалов отечественных СМИ RT и Sputnik и жестко отреагируют в случае необходимости, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    В Госдуме прокомментировали сообщения о планируемом изменении Google алгоритма ранжирования для российских RT и Sputnik. По словам депутата Петра Толстого, речь идет о национальных интересах России. 

    «Мы будем следить за тем, как ситуация развивается, и будем действовать в этом направлении последовательно и жестко, потому что это наши национальные интересы и это наша с вами свобода», — сказал Толстой.

    Российский парламентарий отметил, что западные компании Google, Facebook утверждают, будто не могут отделить плохую рекламу от хорошей, а это, в свою очередь, вызывает озабоченность российской стороны. 

    «Если глобальные компании такие как Google, Facebook говорят в американском Конгрессе о том, что не могут отделить плохую рекламу от хорошей, опасную от не опасной, мы тоже этим озабочены», — отметил вице-спикер нижней палаты парламента. 

    Он подчеркнул, что «хотел бы встретиться и поговорить» о том, чтобы обезопасить россиян от опасного контента. В противном случае Толстой призвал «перекрыть рекламу» на законодательном уровне. Отвечать будем жестко: в Госдуме рассказали, как РФ отреагирует на ранжирование Google

    Отметим, что о планах понизить российские СМИ в поисковой выдаче заявил экс-глава Google Эрик Шмидт. Он объяснил эти меры тем, что компания не хочет запрещать сайты , но пытается помешать распространению их контента.

    В ответ на это глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что надзорное ведомство направит в адрес американской компании соответствующий запрос с просьбой объяснить, что в Google понимают под «ранжированием». Жаров высказал надежду на конструктивный диалог, чтобы России не пришлось перейти к жестким мерам. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #госдума #google
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