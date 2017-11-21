Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ
Россия
Путин: Армия получила более 3,4 тыс. единиц вооружения в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Армия получила более 3,4 тыс. единиц вооружения в 2017 году

    17:46  21 Ноября 2017
    70

    Путин: Армия получила более 3,4 тыс. единиц вооружения в 2017 году

    Сочи, 21 ноября. В рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2017 году Вооруженные силы Российской Федерации получили более 3,4 тысячи единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения. Об этом сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

    «В рамках выполненных уже заданий в войска поступило более 3400 единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения», — отметил глава государства на совещании с руководством министерства обороны и предприятий ОПК.

    Российская армия получила 16 боевых кораблей и судов, около 800 танков и бронированных машин, 190 самолетов и вертолетов, а также многое другое.

    Напомним, ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев указал на то, что будущие войны будут затрагивать и космическую сферу.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #армия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть