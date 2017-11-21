Путин: Армия получила более 3,4 тыс. единиц вооружения в 2017 году

Сочи, 21 ноября. В рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2017 году Вооруженные силы Российской Федерации получили более 3,4 тысячи единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения. Об этом сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«В рамках выполненных уже заданий в войска поступило более 3400 единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения», — отметил глава государства на совещании с руководством министерства обороны и предприятий ОПК.

Российская армия получила 16 боевых кораблей и судов, около 800 танков и бронированных машин, 190 самолетов и вертолетов, а также многое другое.

Напомним, ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев указал на то, что будущие войны будут затрагивать и космическую сферу.

Владимир Путин. Биография.