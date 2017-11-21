Мэру Нового Уренгоя, защитившему «школьника из Бундестага», подарят книги по истории

Новый Уренгой, 21 ноября. Издательство военно-исторической литературы отправило книги об истории Великой Отечественной войны главе Нового Уренгоя Ивану Костогризу, который выступил в защиту школьника, покаявшегося за солдат вермахта в Бундестаге.

К посылке издатели приложили письмо, в котором предложили поднять общественное обсуждение о качестве изучения истории в российских школах и сообщили о готовности помочь в организации дискуссий и сопроводить их историческим материалом.

Издатели отметили, что, на их взгляд, инцидент в Бундестаге выявляет проблемы в школьном преподавании истории и потому должен послужить толком для решения этой задачи, а не стать поводом для травли подростка, пишет URA.RU.

«Мы считаем неправильной ту травлю, которую сейчас устраивает часть общественности в адрес школьника — а вот поднять крайне серьезные вопросы об уровне образования и преподавания истории в школе считаем очень важной задачей», — цитирует письмо издание.

В подтверждение своих слов издательство собрало книги ведущих военных историков России и направило их мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу. До администрации посылка пока не дошла.

Напомним, в воскресенье школьник из Нового Уренгоя выступил перед немецким парламентов, назвав солдат вермахта, убитых на полях Великой Отечественной войны, «безвинно погибшими людьми». Позже мать мальчика сообщила, что подросток исказил начальный текст доклада, неудачно его сократив.