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Путин раскрыл Земану планы по борьбе с терроризмом в Сирии
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    Путин раскрыл Земану планы по борьбе с терроризмом в Сирии

    17:32  21 Ноября 2017
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    Путин раскрыл Земану планы по борьбе с терроризмом в Сирии

    Бочаров Ручей, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего чешского коллегу Милоша Земана о планах России по борьбе с терроризмом в Сирии, а также о результатах недавних переговоров с президентом САР Башаром Асадом.

    «Я проинформировал господина президента о результатах вчерашней встречи с президентом Сирии господином Башаром Асадом, наших планах по борьбе с терроризмом в Сирии, и о завтрашней трехсторонней встрече с президентами Ирана и Турции», — отметил он.

    Путин раскрыл Земану планы по борьбе с терроризмом в Сирии

    Напомним, что накануне Путин встретился с Асадом в Сочи. Лидеры стран обсудили вопрос борьбы с терроризмом и политического урегулирования сирийского кризиса. В среду российский лидер планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. Главной темой встречи станет мирный процесс в Сирии с учетом наработок, которые были сделаны во время встреч в Астане.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сирия #асад #земан
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