Путин раскрыл Земану планы по борьбе с терроризмом в Сирии

Бочаров Ручей, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего чешского коллегу Милоша Земана о планах России по борьбе с терроризмом в Сирии, а также о результатах недавних переговоров с президентом САР Башаром Асадом.

«Я проинформировал господина президента о результатах вчерашней встречи с президентом Сирии господином Башаром Асадом, наших планах по борьбе с терроризмом в Сирии, и о завтрашней трехсторонней встрече с президентами Ирана и Турции», — отметил он.

Напомним, что накануне Путин встретился с Асадом в Сочи. Лидеры стран обсудили вопрос борьбы с терроризмом и политического урегулирования сирийского кризиса. В среду российский лидер планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. Главной темой встречи станет мирный процесс в Сирии с учетом наработок, которые были сделаны во время встреч в Астане.

Владимир Путин. Биография.