Дейр-эз-Зор, 22 ноября. В провинции Дейр-эз-Зор потерпел крушение самолет сирийских Военно-воздушных сил.

Сирийские источники сообщили, что на востоке страны потерпел крушение военный самолет САР. Отмечается, что пилот, вероятно, погиб. Данная информация пока не подтверждена в командовании ВС Сирии. Также не сообщается, при каких обстоятельствах произошло крушение самолета.