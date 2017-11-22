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В Дейр-эз-Зоре потерпел крушение самолет ВВС САР — источник
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    В Дейр-эз-Зоре потерпел крушение самолет ВВС САР — источник

    10:10  22 Ноября 2017  /обновлено: 10:15  22 Ноября 2017
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    В Дейр-эз-Зоре потерпел крушение самолет ВВС САР — источник

    Дейр-эз-Зор, 22 ноября. В провинции Дейр-эз-Зор потерпел крушение самолет сирийских Военно-воздушных сил.

    Сирийские источники сообщили, что на востоке страны потерпел крушение военный самолет САР. Отмечается, что пилот, вероятно, погиб. Данная информация пока не подтверждена в командовании ВС Сирии. Также не сообщается, при каких обстоятельствах произошло крушение самолета.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дейр-эз-зор #крушение #ввс сар
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