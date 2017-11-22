В Дейр-эз-Зоре потерпел крушение самолет ВВС САР — источник
Дейр-эз-Зор, 22 ноября. В провинции Дейр-эз-Зор потерпел крушение самолет сирийских Военно-воздушных сил.
Сирийские источники сообщили, что на востоке страны потерпел крушение военный самолет САР. Отмечается, что пилот, вероятно, погиб. Данная информация пока не подтверждена в командовании ВС Сирии. Также не сообщается, при каких обстоятельствах произошло крушение самолета.
#Pt. A second pilot is now reported killed in #DeirEzzor, suggesting the fall/crash of an aircraft in E. #Syria. pic.twitter.com/Wx0SKYKMGa— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) November 21, 2017
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