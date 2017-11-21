Американский актер о роли президента России: Играю Путина с наслаждением

Вашингтон, 21 ноября. Американский актер Бек Беннетт, исполняющий роль президента России Владимира Путина в популярном шоу Saturday Night Live, в эфире программы Larry King Now на RT рассказал о том, как готовился к роли.

«Самое главное — поймать суть человека. Например, Владимир Путин — умный, хитрый, себе на уме, он любит власть. И на людях он держится очень сдержанно и лишнего не говорит. В моем исполнении он скорее получает от всего удовольствие», — цитирует Беннетта RT.

Беннетт также отметил, что точно поймать суть человека бывает затруднительно, при этом просто подражать голосу и манерам изображаемой фигуры недостаточно. Актер также признал, что у него зачастую возникают сложности с тем, чтобы правдоподобно изобразить российского лидера. В этот момент, признался Беннетт, ему помогают сценаристы, напоминающие, что Путину нравится быть у власти. Так же «с наслаждением», объясняет актер, нужно и играть роль российского президента.