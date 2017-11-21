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Политика
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Украина
В Госдуме заступились за украинку, которую в Киеве преследуют за инакомыслие
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    В Госдуме заступились за украинку, которую в Киеве преследуют за инакомыслие

    17:40  21 Ноября 2017
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    В Госдуме заступились за украинку, которую в Киеве преследуют за инакомыслие

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заступился за многодетную мать Светлану Пикту, которую на Украине за инакомыслие преследуют радикалы. Соответствующее заявление Шерин сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Ранее Пикта вместе с семьей хотела переехать в Россию, в частности, в Калужскую область в рамках программы по переселению, но не смогла этого сделать из-за заминки с документами — ей отказали.

    «Я бы попросил Светлану обратиться к нам во фракцию ЛДПР, на имя Жириновского, с приложением ответа из Калужской области. Мы постараемся в ее индивидуальном случае помочь. Для нас это очень важный вопрос, мы хотим нашим братьям, 30 миллионам русских, всячески оказывать содействие», — заявил парламентарий.

    Светлане Пикте неоднократно поступали угрозы от националистов за ее пророссийские взгляды. Она обращалась в правоохранительные органы, но, по ее словам, оттуда приходили лишь отписки.

    «Они [правоохранительные структуры] покрывают этих нацистов, они пишут, что не находят состава криминального правонарушения. Но через суд, с помощью института социальной защиты, мы добились, чтобы они хотя бы взялись расследовать наше дело, но вы знаете, это тоже не помогло», — рассказала Пикта.

    Она сказала, что понимает, что в Евросоюзе ее семья никому не нужна, поэтому вся надежда только на Россию.

    «Мы еще в сентябре подали [документы] на программу по переселению. Как нам сказали, получить политубежище в моем положении будет трудно. Мы не высокопоставленные лица. И мы подали на программу по переселению, и пришел [ответ] из Калужской области, откуда мы ожидали ответа, отказ. Как нам потом сказали, что это из-за того, что квоты закончились», — рассказала украинка.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #шерин
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