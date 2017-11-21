В Госдуме заступились за украинку, которую в Киеве преследуют за инакомыслие

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заступился за многодетную мать Светлану Пикту, которую на Украине за инакомыслие преследуют радикалы. Соответствующее заявление Шерин сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Ранее Пикта вместе с семьей хотела переехать в Россию, в частности, в Калужскую область в рамках программы по переселению, но не смогла этого сделать из-за заминки с документами — ей отказали.

«Я бы попросил Светлану обратиться к нам во фракцию ЛДПР, на имя Жириновского, с приложением ответа из Калужской области. Мы постараемся в ее индивидуальном случае помочь. Для нас это очень важный вопрос, мы хотим нашим братьям, 30 миллионам русских, всячески оказывать содействие», — заявил парламентарий.

Светлане Пикте неоднократно поступали угрозы от националистов за ее пророссийские взгляды. Она обращалась в правоохранительные органы, но, по ее словам, оттуда приходили лишь отписки.

«Они [правоохранительные структуры] покрывают этих нацистов, они пишут, что не находят состава криминального правонарушения. Но через суд, с помощью института социальной защиты, мы добились, чтобы они хотя бы взялись расследовать наше дело, но вы знаете, это тоже не помогло», — рассказала Пикта.

Она сказала, что понимает, что в Евросоюзе ее семья никому не нужна, поэтому вся надежда только на Россию.