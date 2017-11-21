Плотницкий прокомментировал ситуацию в ЛНР

Луганск, 21 ноября. Ситуация в Луганске является продолжением кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел Луганской народной республики. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства министерства внутренних дел ЛНР», — сказал Плотницкий.

Глава ЛНР отметил, что сейчас руководство республики полностью контролирует ситуацию. Он заверил, что она будет полностью решена в ближайшее время, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей городов ЛНР, передает ТАСС.

Напомним, ранее МВД ЛНР опубликовало на своем официальном сайте открытое обращение к Плотницкому, в котором выразило возмущение по поводу неизвестных, утверждавших, что заблокировали улицы Луганска якобы по приказу ведомства.