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Плотницкий прокомментировал ситуацию в ЛНР
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    Плотницкий прокомментировал ситуацию в ЛНР

    17:41  21 Ноября 2017
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    Плотницкий прокомментировал ситуацию в ЛНР

    Луганск, 21 ноября. Ситуация в Луганске является продолжением кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел Луганской народной республики. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

    «Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства министерства внутренних дел ЛНР», — сказал Плотницкий.

    Глава ЛНР отметил, что сейчас руководство республики полностью контролирует ситуацию. Он заверил, что она будет полностью решена в ближайшее время, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей городов ЛНР, передает ТАСС.

    Напомним, ранее МВД ЛНР опубликовало на своем официальном сайте открытое обращение к Плотницкому, в котором выразило возмущение по поводу неизвестных, утверждавших, что заблокировали улицы Луганска якобы по приказу ведомства.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #лнр #плотницкий
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