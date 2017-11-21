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Путин: Российское оружие прошло проверку на эффективность в Сирии
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    Путин: Российское оружие прошло проверку на эффективность в Сирии

    17:28  21 Ноября 2017
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    Путин: Российское оружие прошло проверку на эффективность в Сирии

    Сочи, 21 ноября. Военная операция на территории Сирии подтвердила высокие характеристики российского оружия. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во вторник на совещании с руководством министерства обороны страны и предприятий ОПК.

    Глава государства указал на то, что простота в эксплуатации и надежность является основными преимуществами разработанных в России образцов вооружения.

    «Многие из образцов вооружения прошли проверку на эффективность в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике… Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия», — подчеркнул Путин.

    Напомним, ранее стало известно о том, что корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К были впервые в истории ВМФ России задействованы в рамках военной операции в Сирии.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия
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