Так получаются «мальчики»: Роман Носиков о виновных за позор в Бундестаге

Итак, у нас произошел «бундестагский мальчик».

На трибуну немецкого парламента вышел, в компании других подростков, молодой человек из города Новый Уренгой и зачитал прочувствованную речь о «невинно погибших» и «не желавших воевать» солдатах Вермахта, пришедших под Сталинград.

Все сразу нашли себе занятие по душе. Патриотические блогеры ругаются, как извозчики. Мэр Нового Уренгоя что-то там пискнул в защиту парня — его уже хотят повесить. Что-то пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пробормотал о том, что травить парня не за что, — его уже виртуально линчуют.

Все при деле. Все ищут и назначают предателей и изменников, выбирают разновидности кар и казней.

Всего-то одна гадость произошла — а сколько удовольствия можно получить от собственного праведного гнева.

Кругом измена

Можно теперь несколько суток упиваться собственной праведностью на фоне этого «бундестагского мальчика», Пескова и мэра по фамилии Костогриз.

А у меня вопрос.

Как же так вышло? Как он там, в Бундестаге, оказался?

И выясняется потрясающее — этим вопросом мало кто интересовался. Немногие раскопали информацию про спонсора поездки, немецкую нефтегазовую компанию Wintershall, которая вот уже 9 лет занимается обменом школьников родного Касселя и Нового Уренгоя.

Остальным все ясно заранее — кругом измена.

Ну… возможно, что и измена. Но насколько «кругом» — хотя бы можно уточнить? Нельзя: тексты остальных детей, русских и немецких, практически никто не удосужился поглядеть.

Нас тут интересуют два оставшихся представителя России. Не поленитесь, почитайте обеих девочек.

Разве все эти выступления не написаны по одному шаблону? «Мне предложили проект». «У меня возникло желание посетить кладбище»… Даже в финале речи у всех троих — какая-нибудь цитата из немецкого деятеля.

Неужели вы полагаете, что эти тексты дети писали сами?

Тут даже не надо гадать, кто именно все это написал. Красноречивое упоминание в каждой речи «Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями», четкое указание на его определяющую роль — говорят сами за себя.

Благими намерениями

То есть с помощью наших школьников этот «союз по уходу» отчитался перед Бундестагом о своей деятельности.

Наших детей — просто использовали. Их подставили. И не надо особо догадываться, какими аргументами их убеждали в том, что они должны в этом участвовать. Им просто сказали, что это очень полезное дело для установления хороших отношений между Россией и Германией. Особенно в такой трагичный и сложный момент — санкции, Крым, Украина, войска НАТО у российских границ…

Естественно, все это должен был сказать детям тот, кому они доверяют. Например, педагог по истории. А педагогу по истории мог сказать, например, мэр.

А мэр — он мог просто прислушаться к словам уважаемого немецкого спонсора, дочерней компании именитого BASF (это который во время войны изготавливал «Циклон Б» для концлагерей), позиции которой в городе весьма сильны.

В итоге всех этих благих намерений — «бабка за дедку, дедка за репку» — наши дети зачитали с трибуны Бундестага речи, которые для них написали бывшие ветераны Вермахта и их родственники. Потому как — кто ж еще может быть в руководстве «союза по уходу»?

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Им Россия позволила ухаживать за могилами. Но им же неймется. Им надо использовать наших детей в своих политических целях.

А мы — этих детей не защитили.

Эти люди хотят оправдаться. Они хотят снять с себя ответственность за проведение истребительной политики нацистской Германии на Востоке. А тут такой удобный случай.

Пока отливают чугун

Но у меня есть еще вопросы.

Во-первых, почему наши ученики, победители исторических олимпиад, не знают об истребительной политике Третьего Рейха на советских территориях и о роли Вермахта в проведении этой политики?

Почему эти отличники и умницы не в курсе причин потерь среди немецких пленных в Сталинградском котле, если уж они занимаются этой тематикой?

Может быть, потому что «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» не заинтересован в предоставлении им этих сведений?

А кто же тогда заинтересован?

Нет ли у нас в России такой организации, которая занималась бы военной историей? Что-то вроде у нас такое было… Где-то мелькало что-то…

А, точно! «Российское военно-историческое общество»!

То самое, которое доску Маннергейму в Питере вешало. И Владимира Равноапостольного в шапке Мономаха у Кремля поставило. И АК-47 перепутало с STG 44, а винтовку Мосина — с винтовкой Маузера.

Это то самое РВИО, которое лепит чугуниевые комиксы про царей по всей стране.

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Ну, ясное дело: когда столько чугуна надо по всей стране отлить, заниматься изданием книг про Великую Отечественную — некогда.

А книжки «За что сражались советские люди» Александра Дюкова и «Война на уничтожение» Егора Яковлева в Новый Уренгой будет «израильский шпион» Равид Гор отправлять вместе с вашим покорным слугой.

Ничего. При встрече с деятелями РВИО сочтемся.

Обязательно.