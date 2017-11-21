Немецкий политик в России пожалел об участии ФРГ в госперевороте на Украине

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Андреас Маурер, руководитель Партии левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония (Германия), заявил, что сожалеет об участии немецкого правительства в украинских событиях 2014 года.

Темой обсуждения на российском ТВ стало сегодняшнее выступление президента Украины Петра Порошенко, посвященное Дню достоинства и свободы, который отмечается в его стране 21 ноября. По словам украинского лидера, за четыре года выполнено одно из ключевых требований Евромайдана, поскольку с 1 сентября вступило в силу соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Однако гости телестудии скептически отнеслись к словам Петра Порошенко. В частности, немецкий политик Андреас Маурер отметил, что Украина с каждым днем все больше отдаляется не только от России, но и от Европы.

«Стране, в которой идут разбои, в которой убивают детей и в которой ведутся военные действия, нет места в Европе. И я критикую мое правительство за то, что мы вместе с Францией были участниками нелегального переворота в Киеве 2014 года. Мне жаль. И в Европе это понимают все больше и больше людей. Журналисты начинают открыто писать на эту тему. Два года об этом умалчивалось. Порошенко удачно удавалось приезжать на Запад, привозить какие-то книги, паспорта русские. Один, два, три раза получалось. Но дальше рецепт не сработал», — сказал Андреас Маурер.

Немецкий политик напомнил, что на прошлой неделе экс-канцлер Германии Герхард Шредер открыто заявил, что Украина ведет войну против своего народа в Донбассе. При этом Андреас Маурер уверен, что власти Киева не смогут переписать историю и оставить украинцев без их корней.