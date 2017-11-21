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МИД РФ рассказал, когда ожидается визит Джонсона в Москву
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    МИД РФ рассказал, когда ожидается визит Джонсона в Москву

    17:06  21 Ноября 2017
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    МИД РФ рассказал, когда ожидается визит Джонсона в Москву

    Сочи, 21 ноября. Глава британского МИД Борис Джонсон посетит Россию в конце декабря 2017 года. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется, сообщил замглавы МИД РФ Владимир Титов.

    «Скорее всего, это состоится в последней декаде декабря, но объявлено об этом будет совместно», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о визите в Россию главы внешнеполитического ведомства Великобритании.

    Титов также уточнил, что пока с британской стороны не поступало запросов на встречу Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости

    Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Джонсон отправится в Россию с целью сгладить противоречия между Лондоном и Москвой.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #великобритания #джонсон
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