МИД РФ рассказал, когда ожидается визит Джонсона в Москву

Сочи, 21 ноября. Глава британского МИД Борис Джонсон посетит Россию в конце декабря 2017 года. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется, сообщил замглавы МИД РФ Владимир Титов.

«Скорее всего, это состоится в последней декаде декабря, но объявлено об этом будет совместно», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о визите в Россию главы внешнеполитического ведомства Великобритании.

Титов также уточнил, что пока с британской стороны не поступало запросов на встречу Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Джонсон отправится в Россию с целью сгладить противоречия между Лондоном и Москвой.