Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мэру Нового Уренгоя, защитившему «школьника из Бундестага», подарят книги по истории
Весь мир
Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Ирака, десятки погибших и раненых
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Ирака, десятки погибших и раненых

    17:16  21 Ноября 2017
    34

    Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Ирака, десятки погибших и раненых

    Москва, 21 ноября. В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Туз-Хурмату на северо-востоке Ирака погибли по меньшей мере 20 человек, ранения получили более 40.

    Как стало известно, на рынке Аль-Махдар посреди военного квартала взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. 

    В настоящее время в городскую больницу продолжать поступать раненные, не исключено, что их число возрастет, передает РИА Новости.

    Город Туз-Хурмату расположен на территории мухафазы Салах-эд-Дин. 

    Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших от взрывов на косметической фабрике Verla International, расположенной в американском штате Нью-Йорк, выросло до 75 человек

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #ирак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть