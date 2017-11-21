Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Ирака, десятки погибших и раненых

Москва, 21 ноября. В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Туз-Хурмату на северо-востоке Ирака погибли по меньшей мере 20 человек, ранения получили более 40.

Как стало известно, на рынке Аль-Махдар посреди военного квартала взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

В настоящее время в городскую больницу продолжать поступать раненные, не исключено, что их число возрастет, передает РИА Новости.

Город Туз-Хурмату расположен на территории мухафазы Салах-эд-Дин.

Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших от взрывов на косметической фабрике Verla International, расположенной в американском штате Нью-Йорк, выросло до 75 человек.