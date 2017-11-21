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В Совфеде рассказали, когда боевики в Сирии будут уничтожены до конца
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    В Совфеде рассказали, когда боевики в Сирии будут уничтожены до конца

    17:11  21 Ноября 2017
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    В Совфеде рассказали, когда боевики в Сирии будут уничтожены до конца

    Москва, 21 ноября. Контртеррористическая операция в Сирии идет впечатляющими темпами, боевики будут уничтожены до конца этого года. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    «Мы видим темпы контртеррористической операции в Сирии, которые позволяют прогнозировать уничтожение боевиков до конца 2017 года», — цитирует РИА Новости Бондарева.

    Генерал-полковник отметил, что еще недавно Кремль официально заявлял о 95% освобожденной территории Сирии, а сегодня уже можно смело говорить о 98%. Именно эту цифру, напомнил Бондарев, президент Владимир Путин озвучил во время общения с главой Сирии Башаром Асадом. 

    Такую динамику освобождения территории ближневосточного государства Бондарев охарактеризовал как «впечатляющую».

    Напомним, во время общения с сирийским лидером Асадом президент Путин также заявил, что совместная кампания сирийских правительственных войск и ВКС РФ по противодействию террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 на территории Сирии подходит к концу. В то же время Путин отметил, что говорить об окончательной победе над ИГ1 в регионе еще рано. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #бондарев #освобождение
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