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Инструмент нефтяных шейхов: Сирия осудила заседание ЛАГ по Ирану
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    Инструмент нефтяных шейхов: Сирия осудила заседание ЛАГ по Ирану

    17:00  21 Ноября 2017
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    Инструмент нефтяных шейхов: Сирия осудила заседание ЛАГ по Ирану

    Дамаск, 21 ноября. Власти Сирии осудили прошедшее в воскресенье заседание Лиги арабских государств (ЛАГ), во время которого организация обвинила Иран во вмешательстве во внутренние дела стран Ближнего Востока.

    «Сирия осуждает то, что произошло на встрече министров иностранных дел государств ЛАГ, и тот ужасный уровень, до которого скатилась ЛАГ, так, что она стала инструментом, которым правят деньги нефтяных шейхов», — отметил источник агентства САНА в министерстве иностранных дел Сирии.

    Инструмент нефтяных шейхов: Сирия осудила заседание ЛАГ по Ирану

    Он напомнил, что Иран и ливанская шиитская организация «Хезболла» со времен «арабской весны» активно борется с терроризмом.

    Напомним, что в минувшее воскресенье в Каире прошло заседание ЛАГ, на котором члены организации осудили «иранское вмешательство в дела арабских стран». Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, назвал ЛАГ «старой и изношенной» организацией.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #дамаск #иран #лаг
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