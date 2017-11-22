Голландский депутат отстранился от расследования крушения MH17 из-за обвинений в связях с Россией

Голландский депутат Питер Омтзигт, пользующийся большой популярностью в стране в связи с критикой официального расследования катастрофы малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над востоком Украины, был дискредитирован властями и местными СМИ. По этой причине, ему пришлось прекратить заниматься выяснением реальной причины крушения самолета. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Так, на днях в одном из голландских изданий вышел материал, в котором парламентария обвиняют в том, что он привлекал к следствию фейковых свидетелей. В тексте под названием «Кто сомневается в MH17? Русское влияние» автор утверждает, что депутат специально находил таких свидетелей, которые затем якобы «использовали в своих показаниях информацию, выгодную Кремлю».

«Об обстоятельствах катастрофы MH17 распространена информация, которая явно неверна. Активную роль играет политик Питер Омтзигт», — говорится в тексте одного из голландских изданий NRC (nrc.com).

Редактор данного СМИ позже в одном из интервью заявил: «Остается вопрос, распространяет ли Омтзигт сознательно или бессознательно российскую дезинформацию?»

Вынужденное отстранение

По словам независимого журналиста из Нидерландов, с которым пообщалась редакция ФАН, голландские политики утверждают, что Омтзигт намеренно хочет создать путаницу в отношении MH17, чтобы дискредитировать правительство.

«Омтзигт пользовался большой популярностью в Нидерландах за критическую позицию против официального расследования по MH17. Он очень критично относился к США, Украине и России за отказ от предоставления любых данных», — рассказал журналист, отметив, что после подобных сообщений в СМИ Омтзигт был вынужден отстраниться от расследования.

Напомним, поиск виновных в крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, и потерпевшего катастрофу в небе над Донецкой областью летом 2014 года, может продолжиться после 1 января 2018 года. Однако в материале голландской стороны не уточняется, до какого срока может быть продлено следствие.