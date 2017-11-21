Дамаск: САА вернула контроль над всеми позициями на транспортной базе в Харасте

Дамаск, 21 ноября. Правительственные войска отбили у боевиков ССА все утраченные позиции в пригороде Дамаска Харасте.

Военные источники в провинции Дамаск сообщили об успешном наступлении сирийской армии в районе Хараста. Командование САА перебросило на передовые позиции свежие силы, что позволило выбить «умеренных» оппозиционеров с захваченных позиций. В настоящий момент Сирийская арабская армия контролирует все объекты Управления транспортных средств в Харасте.

Ранее сообщалось, что наступление на транспортную базу вели боевики «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман», которые сейчас относятся к оппозиционному альянсу «Свободная сирийская армия». Ранее данные группировки входили в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

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all under fully army control

harasta — watanisy (@watanisy) November 21, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.