Бондарев о сроках вывода ВКС РФ из Сирии: Сначала нужно закрепить успех

Москва, 21 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что говорить о выводе ВКС РФ из Сирии пока рано: «Сначала нужно закрепить успех».

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Сирии Башаром Асадом, заявив, что война на территории Сирийской Арабской Республики (САР) подходит к своему завершению.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер в ходе встречи с составом Минобороны и Генштабом ВС РФ также подчеркнул, что «окончательная точка» в сирийском конфликте скоро будет поставлена.

Комментируя итоги встречи президентов России и Сирии, Бондарев обратил внимание на слова Путина о «возможных рецидивах (террористической активности), которые, тем не менее, коренным образом не повлияют на ситуацию».

Это значит, что мир в Сирии скоро восторжествует, но говорить о выводе российских Вооружённых сил пока рано. Нужно закрепить успех, разминировать территорию страны», — сказал сенатор.

Он также указал на то, что в настоящее время «важно восстановить экономику, культуру Сирии».