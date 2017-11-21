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Бондарев о сроках вывода ВКС РФ из Сирии: Сначала нужно закрепить успех
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    Бондарев о сроках вывода ВКС РФ из Сирии: Сначала нужно закрепить успех

    17:00  21 Ноября 2017
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    Бондарев о сроках вывода ВКС РФ из Сирии: Сначала нужно закрепить успех

    Москва, 21 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что говорить о выводе ВКС РФ из Сирии пока рано: «Сначала нужно закрепить успех».

    Как сообщалось ранее, в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин  провел встречу с лидером Сирии Башаром Асадом, заявив, что война на территории Сирийской Арабской Республики (САР) подходит к своему завершению.

    «До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — подчеркнул он.

    Кроме того, российский лидер в ходе встречи с составом Минобороны и Генштабом ВС РФ также подчеркнул, что «окончательная точка» в сирийском конфликте скоро будет поставлена.

    Комментируя итоги встречи президентов России и Сирии, Бондарев обратил внимание на слова Путина о «возможных рецидивах (террористической активности), которые, тем не менее, коренным образом не повлияют на ситуацию».

    Это значит, что мир в Сирии скоро восторжествует, но говорить о выводе российских Вооружённых сил пока рано. Нужно закрепить успех, разминировать территорию страны», — сказал сенатор.

    Он также указал на то, что в настоящее время «важно восстановить экономику, культуру Сирии».

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #бондарев
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