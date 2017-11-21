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Путин: Нормализация отношений РФ и ЕС отвечает общим интересам
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    Путин: Нормализация отношений РФ и ЕС отвечает общим интересам

    16:49  21 Ноября 2017
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    Путин: Нормализация отношений РФ и ЕС отвечает общим интересам

    Сочи, 21 ноября. Нормализация отношений России с Европейским союзом отвечает как интересам РФ, так и Чехии. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во вторник по итогам встречи с чешским коллегой Милошем Земаном, пишет ТАСС.

    «Считаем, что общим интересам отвечала бы нормализация отношений между Евросоюзом и Россией», — сообщил он.

    Напомним, во вторник в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и чешского лидера Милоша Земана. Как сообщалось ранее, ключевой темой встречи стало развитие двустороннего сотрудничества. Открывая переговоры, Владимир Путин отметил значительный рост товарооборота между Россией и Чехией в 2017 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #чехия #земан
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