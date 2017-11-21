Путин: Нормализация отношений РФ и ЕС отвечает общим интересам

Сочи, 21 ноября. Нормализация отношений России с Европейским союзом отвечает как интересам РФ, так и Чехии. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во вторник по итогам встречи с чешским коллегой Милошем Земаном, пишет ТАСС.

«Считаем, что общим интересам отвечала бы нормализация отношений между Евросоюзом и Россией», — сообщил он.

Напомним, во вторник в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и чешского лидера Милоша Земана. Как сообщалось ранее, ключевой темой встречи стало развитие двустороннего сотрудничества. Открывая переговоры, Владимир Путин отметил значительный рост товарооборота между Россией и Чехией в 2017 году.