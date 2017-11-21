Психологи раскрыли секреты успешной светской беседы

Вашингтон, 21 ноября. Американские психологи дали несколько рекомендаций, чтобы научиться вести светскую беседу. По мнению специалистов из Брандейского Университета, необходимо найти общую тему с собеседником и постараться давать развернутые ответы.

Даже самый простой разговор можно превратить в светскую беседу, считают американские психологи. Для этого необходимо говорить на темы, близкие вашему собеседнику. Вы можете обратить внимание на погоду.

«Посмотри на улицу, там все еще идет дождь! Такое ощущение, что он будет лить безостановочно несколько дней», — предлагают вариант сотрудники Брандейского Университета.

Для поддержания разговора стоит задавать как можно больше вопросов, а если вас спросили о чем-то, давайте развернутые ответы. Если у вас спрашивают, как ваши дела, предоставьте своему собеседнику больше информации. Расскажите, над чем вы сейчас работаете. Если речь идет о поездке, поделитесь впечатлениями. Разговор необходимо заканчивать на какой-то позитивной ноте, пишет Planet today.