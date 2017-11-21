Путин и Трамп помимо Сирии могут обсудить проблему КНДР — Ушаков

Бочаров Ручей, 21 ноября. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить урегулирование корейской ядерной проблемы в предстоящем телефонном разговоре. Кроме того, не исключено, что лидеры двух стран также поговорят о ситуации в Сирии.

Так, отвечая на вопрос о том, может ли помимо Сирии обсуждаться ситуация с КНДР, Ушаков сказал: «Не исключено, не исключено».

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с большой долей вероятности проинформирует американского лидера о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что его российский коллега «мог бы действительно помочь» США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи