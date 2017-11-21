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Путин и Трамп помимо Сирии могут обсудить проблему КНДР — Ушаков
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    Путин и Трамп помимо Сирии могут обсудить проблему КНДР — Ушаков

    16:43  21 Ноября 2017  /обновлено: 16:54  21 Ноября 2017
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    Путин и Трамп помимо Сирии могут обсудить проблему КНДР — УшаковБочаров Ручей, 21 ноября. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить урегулирование корейской ядерной проблемы в предстоящем телефонном разговоре. Кроме того, не исключено, что лидеры двух стран также поговорят о ситуации в Сирии.

    Так, отвечая на вопрос о том, может ли помимо Сирии обсуждаться ситуация с КНДР, Ушаков сказал: «Не исключено, не исключено».

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с большой долей вероятности проинформирует американского лидера о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом.

    Напомним, ранее Трамп заявлял, что его российский коллега «мог бы действительно помочь» США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #трамп
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