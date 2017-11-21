Хама: «Джебхат ан-Нусра» теряет позиции в противостоянии с ИГИЛ

Хама, 21 ноября. На севере провинции Хама продолжается противостояние группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1.

Сирийские военные источники сообщают, что у боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) внезапно закончилась удача. В ходе непрекращающихся столкновений «Ан-Нусра» лишилась сразу четырех населенных пунктов в провинции Хама.

Источник отмечает, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» установили контроль над поселениями Абу Кассур, Тольян, Абу-Харек и Масран.

Ранее сообщалось, что «Исламское государство», терпя поражение в Дейр-эз-Зоре, решило активизироваться в Хаме. Часть группировки, вырвавшись из Акербатского «котла», начала вести активные боевые действия в Хаме, что вызвало противодействие со стороны «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.