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Натали Портман призналась, что постоянно подвергалась домогательствам
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    Натали Портман призналась, что постоянно подвергалась домогательствам

    16:56  21 Ноября 2017
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    Натали Портман призналась, что постоянно подвергалась домогательствам

    Вашингтон, 21 ноября. Популярная голливудская актриса Натали Портман заявила о том, что она неоднократно сталкивалась с домогательствами и дискриминацией в киноиндустрии.

    Как передает издание «Аргументы и Факты», Портман подчеркнула, что не становилась жертвой сексуального насилия. Однако актриса рассказала историю про одного продюсера, который пригласил ее полетать на частном самолете.

    «Когда я пришла, нас оказалось всего двое, была подготовлена только одна кровать. Ничего не произошло, со мной ничего не сделали», — отметила звезда фильмов «Черный лебедь» и «Леон» в своем выступлении на фестивале Vulture.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки расследуют около 20 дел о возможной причастности представителей шоу-бизнеса к сексуальным преступлениям.

    Автор: Алексей Громов
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    #портман #домогательства
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