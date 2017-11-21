Натали Портман призналась, что постоянно подвергалась домогательствам

Вашингтон, 21 ноября. Популярная голливудская актриса Натали Портман заявила о том, что она неоднократно сталкивалась с домогательствами и дискриминацией в киноиндустрии.

Как передает издание «Аргументы и Факты», Портман подчеркнула, что не становилась жертвой сексуального насилия. Однако актриса рассказала историю про одного продюсера, который пригласил ее полетать на частном самолете.

«Когда я пришла, нас оказалось всего двое, была подготовлена только одна кровать. Ничего не произошло, со мной ничего не сделали», — отметила звезда фильмов «Черный лебедь» и «Леон» в своем выступлении на фестивале Vulture.

Natalie Portman opened up about her own experiences of sexism and harassment in Hollywood https://t.co/PxS99vCP11 — New York Daily News (@NYDailyNews) November 21, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки расследуют около 20 дел о возможной причастности представителей шоу-бизнеса к сексуальным преступлениям.