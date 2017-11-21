Путин рассказал Земану о перспективах урегулирования на Украине

Сочи, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Чехии Милошем Земаном ситуацию на Украине. В ходе переговоров в Сочи глава российского государства представил чешскому лидеру российское видении урегулирования на юго-востоке страны.

«Я проинформировал господина президента о нашем видении перспектив урегулирования на Украине», — сказал Путин по итогам переговоров.

Открывая встречу, глава РФ отметил, что российско-чешские отношения развиваются, несмотря на все сложности, и объем двустороннего товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года вырос более чем на 40%. Путин назвал это хорошим знаком.

Отметим, что во время беседы Земан отказался от переводчика и разговаривал на русском языке. В частности, он посетовал на сильную жару и рассказал о том, какие темы собирается поднять на своем выступления на предстоящей сессии Генассамблеи ООН.