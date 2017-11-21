Путин успокоил Земана: Санкционное чешское пиво в РФ «достанут»

Сочи, 21 ноября. Президент Чехии Милош Земан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что с санкциями пора заканчивать.

«В течение долгого периода времени я являюсь их (санкций — при. ФАН) противником. И это касается не только санкций, принятых ЕС в отношении России, но и также санкций, предпринятых РФ в отношении ЕС. В один прекрасный момент с этим нужно кончать», — цитирует РИА Новости заявление Земана.

Чешский лидер также отметил, что, несмотря на санкции, экономическое сотрудничество России и Чехии развивается активными темпами. В то же время он посетовал, что Россия из-за санкций не может ввозить чешские сыры. В ответ на это президент Путин заявил, что зато чешское пиво в России все равно «достанут».

Напомним, лидеры России и Чехии провели встречу в Сочи. Основной темой диалога президентов стало развитие двустороннего сотрудничества.