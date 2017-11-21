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Керченская переправа прекратила работу из-за шторма
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    Керченская переправа прекратила работу из-за шторма

    16:34  21 Ноября 2017
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    Керченская переправа прекратила работу из-за шторма

    Керчь, 21 ноября. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного шторма. Представители компании-оператора «Морская дирекция» уточнили, что она будет закрыта до улучшения погодных условий.

    Оперативную информацию о возобновлении сообщения между Кубанью и Крымом можно узнать по телефону: 8−989−299−42−60, пишет «Свободная пресса».

    Ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение по ветру и ливням. Сильно испортилась погода и в самом Крыму. Сейчас на полуострове идет мокрый снег.

    Из-за сильного ветра без света остались 12 населенных пунктов. По последним данным, в большей части из них электроснабжение уже восстановлено.

    Автор: Алексей Громов
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    #шторм #керченская переправа
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