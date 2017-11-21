Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мэру Нового Уренгоя, защитившему «школьника из Бундестага», подарят книги по истории
Россия
Выборы-2018: ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты РФ

    16:57  21 Ноября 2017
    35

    ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты РФ

    Москва, 21 ноября. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвигает на пост президента Российской Федерации лидера фракции и партии Владимира Жириновского.

    «Сегодня мы с гордостью можем заявить, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ самого опытного кандидата Владимира Жириновского», — сообщил депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Диденко в ходе выступления на заседании фракции.

    Данное решение не отменяет предвыборного съезда партии ЛДПР в декабре, что подтвердил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, «решение съезда партии (по данному вопросу) обязательно», передает РИА Новости.

    Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что неизвестно, будет ли баллотироваться президент России Владимир Путин на новый срок на выборах-2018.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #жириновский #лдпр #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть