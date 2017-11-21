Выборы-2018: ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты РФ

Москва, 21 ноября. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвигает на пост президента Российской Федерации лидера фракции и партии Владимира Жириновского.

«Сегодня мы с гордостью можем заявить, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ самого опытного кандидата Владимира Жириновского», — сообщил депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Диденко в ходе выступления на заседании фракции.

Данное решение не отменяет предвыборного съезда партии ЛДПР в декабре, что подтвердил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, «решение съезда партии (по данному вопросу) обязательно», передает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что неизвестно, будет ли баллотироваться президент России Владимир Путин на новый срок на выборах-2018.