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Сирия способна противостоять вылазкам террористов после ухода ВКС РФ — Бондарев
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    Сирия способна противостоять вылазкам террористов после ухода ВКС РФ — Бондарев

    16:37  21 Ноября 2017
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    Сирия способна противостоять вылазкам террористов после ухода ВКС РФ — Бондарев

    Москва, 21 ноября. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что правительственные войска Сирии могут эффективно противодействовать террористам после ухода ВКС РФ из страны.

    Сенатор сообщил, что в данный момент сирийской армии, вероятно, известно месторасположение террористических анклавов (зоны, подконтрольный ВС США) и правительственные войска могут предпринять ряд мер, направленных на предотвращение вылазок боевиков. Бондарев отметил, что ВС САР смогут эффективно противостоять группировкам вооруженной оппозиции.

    Ранее заместитель главы комитета Совфеда Франц Клинцевич сообщил, что война с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) завершится до конца текущего года.

    Сирия способна противостоять вылазкам террористов после ухода ВКС РФ — Бондарев

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #виктор бондарев
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