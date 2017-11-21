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ЕС готовит разворот от Украины: в России объяснили выход фильма о снайперах с Майдана
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    ЕС готовит разворот от Украины: в России объяснили выход фильма о снайперах с Майдана

    17:03  21 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, что фильмом «Украина, скрытые истины» Европа прощается с Украиной

    Итальянский документальный фильм «Украина, скрытые истины» не выгоден ни Михаилу Саакашвили, ни Петру Порошенко, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, Европа таким способом показывает, что готова отвернуться от Украины.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали вышедший в Италии документальный фильм «Украина, скрытые истины», рассказывающий о грузинских наемниках, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году. Эксперты строили догадки, кому же выгоден выход нашумевшей документальной ленты.

    «В политике нет честности и благородства, там есть лишь интерес и целесообразность. Исходя исключительно из этих вариантов, вышедший в Италии фильм не используется против Саакашвили, иначе Порошенко сам себя убивает и разрушает один из ключевых мифов Майдана «на Институтской стреляли русские или люди Виктора Януковича», — считает Геворг Мирзаян. — Если там стреляли люди Саакашвили, это то же самое, что люди Порошенко. А последний не самоубийца. Против Саакашвили этот фильм применять бесполезно, он и так ослаб».

    Политолог Мирзаян уверен: раскрытие правды выгодно именно Евросоюзу.

    Фильм рассказываюет о грузинских наемниках, которые растеривали людей во время майдана в 2014 году

    «Это нужно прежде всего Европе, потому что она осознала, в какую кучу на Украине вляпалась. Европа хочет оттуда выйти, и ей нужно оправдаться. Этим фильмом она пытается переубедить прежде всего европейскую общественность, показать, что ЕС готовит разворот от Украины. На политическом уровне этот разворот уже готовится в ПАСЕ как первый шажок. Следом восстановят членство российской делегации, — уверен эксперт. — Для того чтобы в 2017 году договориться с Владимиром Путиным как минимум об облегчении санкций, нужно развернуть общественное мнение в Европе».

    Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин в свою очередь задал риторический вопрос: «Как будто бы от мнения Европы что-то зависит? Если американцы, не стесняясь, три года назад признавали… цитирую дословно: Выкручивали руки своим украинским партнерам, чтобы те приняли участие в санкциях». Не помню, кто это сказал, но такая цитата звучала».

    Мирзаян считает, что теперь от США зависит немного.

    «Сейчас, к счастью, от американцев мало что зависит», — отметил Геворг Мирзаян.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #евросоюз #украина #порошенко #янукович #саакашвили #ес #майдан #европа
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